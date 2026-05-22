Precio del dólar en Perú: Conoce el tipo de cambio para HOY, viernes 22 de mayo

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú registra una tendencia al alza después de haber experimentado su cotización más baja del mes la jornada de ayer. En esta nota te contamos el valor de la divisa estadounidense y su tipo de cambio para la compra y la venta para hoy, viernes 22 de mayo.

Precio del dólar: Así cotiza el tipo de cambio HOY, 22 de mayo

El precio del dólar impacta directamente en la economía de los peruanos, por lo que revisar su cotización a diario es indispensable antes de realizar cualquier movimiento financiero importante.

Si tienes ahorros, deudas o realizas compras en dólares, un pequeño cambio en el precio puede hacer una gran diferencia en tu presupuesto, permitiendo planificar tus gastos o incluso evitar sorpresas cuando compras productos importados.

Por esta razón, recurrir al tipo de cambio oficial de la SUNAT es la mejor opción para transacciones seguras, ya que es la tarifa regulatoria obligatoria para la declaración de tributos y operaciones de comercio exterior.

Precio del dólar paralelo HOY

Ahora bien, si necesitas cambiar soles o dólares con rapidez, mirar más allá del valor publicado por SUNAT te permite encontrar mejores opciones para tu bolsillo. Allí entra a tallar el 'dólar Ocoña'.

El 'dólar Ocoña', también llamado dólar paralelo, representa el valor real de la divisa estadounidense en la calle, dictado por las casas de cambio mediante la ley de la oferta y la demanda.

Según el reporte actualizado de la plataforma cuantoestaeldolar.pe, su cotización para este viernes 22 de mayo es la siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.400 | Venta S/ 3.425

¿Por qué el dólar cae a nivel mundial?

En los últimos días, el precio del dólar ha vuelto a bajar en el mercado peruano debido a factores internacionales que le restaron fuerza a nivel mundial, principalmente a raíz de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán en Medio Oriente.

A pesar de este reciente descenso, el dólar todavía se mantiene un poco más caro de lo que costaba al iniciar el año, acumulando una subida de poco más del 1.5% frente al cierre del año pasado.

De igual manera, los valores actuales se encuentran lejos del precio más bajo registrado en lo que va de este año, el cual ocurrió a finales de enero cuando la moneda llegó a costar S/3.34.

En conclusión, el precio del dólar para este viernes 22 de mayo registra una ligera tendencia al alza en comparación al día anterior.