Asesinato en SJL: Familiares y amigos despiden a chofer que fue acribillado en plena ruta

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entre lágrimas, aplausos y pedidos de justicia, familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron los restos de Jorge Cárdenas, conductor de la empresa de transportes 'Los Amarillos', quien fue asesinado a balazos por dos sicarios a bordo de una motocicleta durante la noche del último miércoles en el distrito de San Juan de Lurigancho. El último adiós se realizó en medio de escenas de profundo dolor en El Agustino.

El féretro permaneció durante toda la mañana de ayer y la madrugada de hoy en la vivienda de la víctima, ubicada en el pasaje Augusto Gutiérrez. Desde ese lugar, sus amigos cargaron el ataúd en hombros hasta un centro deportivo situado a una cuadra de su casa, donde Jorge acostumbraba reunirse con sus amistades para jugar fútbol y compartir momentos de recreación.

Posteriormente, los restos fueron trasladados hasta el paradero de la empresa de transportes donde trabajó durante más de 15 años. Allí, sus compañeros lo despidieron entre lágrimas y exigieron justicia por el crimen. Muchos recordaron al conductor como un hombre trabajador, solidario y dedicado a sacar adelante a su familia, pese al clima de inseguridad y amenazas que afrontan diariamente los transportistas.

Familiares exigen justicia

Exitosa logró conversar con Hugo Cárdenas, hermano de la víctima, quien confirmó que el cuerpo será trasladado vía terrestre hasta la provincia de Huanta, en Ayacucho, tierra donde Jorge vivió gran parte de su niñez y donde recibirá cristiana sepultura junto a sus demás familiares.

"Somos naturales de Ayacucho (...) él vino a Lima después de terminar su secundaria, desde ahí empezó a poder mantener a toda la familia, empezó a inculcarnos el poder surgir, es el hermano mayor y respeto mucho a eso (...) él trabajaba aquí hace 15 años", indicó.

🔴🔵 Familiares y amigos dieron el último adiós a Jorge Cárdenas Gavilán, el chofer de taxi colectivo asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho mientras realizaba su ruta habitual. En medio del dolor, sus restos fueron trasladados por vía terrestre hasta Huamachuco, donde... pic.twitter.com/vkMiONviWU — Exitosa Noticias (@exitosape) May 22, 2026

Asimismo, la familia de Jorge Cárdenas pidió que el asesinato no quede impune y exigió a las autoridades actuar con rapidez para capturar a los responsables. Su hermano aseguró que la víctima era como un padre para todos sus seres queridos y señaló que aún mantiene la esperanza de que la justicia peruana pueda esclarecer el caso y sancionar a los culpables de este crimen.

En paralelo, los choferes de la empresa denunciaron que continúan siendo víctimas de extorsión. Según revelaron, tras el asesinato del conductor recibieron nuevos mensajes amenazantes en el grupo de WhatsApp de los trabajadores, donde una banda criminal les exige el pago de cupos para dejarlos trabajar.

Es así que, el asesinato de Jorge Cárdenas vuelve a poner en evidencia la grave crisis de inseguridad que enfrenta el transporte público en Lima. Mientras una familia exige justicia en medio del dolor, decenas de choferes continúan trabajando bajo amenazas de extorsión y temor constante, esperando que las autoridades logren frenar la violencia que golpea al sector.