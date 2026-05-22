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Aeronaves de EE.UU. sobrevolarán Caracas: Venezuela autoriza simulacro de evacuación para este sábado 23

El gobierno de Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación aérea este sábado 23 de mayo en su embajada en Caracas.

Venezuela autoriza a EE. UU. a realizar un simulacro de evacuación aérea en su e
Venezuela autoriza a EE. UU. a realizar un simulacro de evacuación aérea en su e Foto: composición Exitosa

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 22/05/2026

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El gobierno de Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, anunció que Estados Unidos (EE.UU) ha sido autorizado para realizar un simulacro de evacuación aérea este sábado 23 de mayo en su embajada en Caracas. La actividad se realizará como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

EE.UU. realizará simulacro de evacuación en Caracas

El anuncio del gobierno de Delcy Rodríguez ocurrirá casi cinco meses después de una incursión aérea de la milicia estadounidense en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, quien llegó a la presidencia del fallecimiento de Hugo Chávez y se perpetuó en el poder por 13 años.

"A solicitud de la embajada de los Estados Unidos de América, las autoridades han autorizado la realización el día sábado 23 de mayo de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas", indicó el canciller venezolano el pasado jueves 21 de mayo.

Según indica la República Bolivariana de Venezuela en un comunicado, la actividad consistirá en el sobrevuelo y aterrizaje controlado de dos aeronaves estadounidenses sobre la capital venezolana. El ejercicio se desarrollará en coordinación con sus autoridades aeronáuticas, quienes serán responsables de autorizar y supervisar los trayectos de los vehículos aéreos.

Comunicado de Cancillería de Venezuela
 

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"Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos de América en Caracas", precisa el comunicado. 

Venezuela pide calma a los ciudadanos venezolanos

Con el precedente de la intervención militar de enero y el consecuente caos desatado en la capital venezolana, el gobierno de Delcy informa a la la población sobre el ejercicio para así mantener la calma, indicando que la actividad ha sido canalizada a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

"La presente información se ofrece oportunamente a la población venezolana a los efectos de su debido conocimiento. Todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores", precisó el comunicado del Ejecutivo.

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Al coordinar directamente la supervisión del espacio aéreo con las autoridades de Caracas, Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez no solo buscan prevenir contingencias catastróficas dentro de la delegación diplomática, sino también enviar una señal clara de normalización en sus relaciones bilaterales tras más de una década de profundas hostilidades políticas.

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