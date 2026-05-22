La Libertad: Gobierno prorroga estado de emergencia por 60 días en las provincias Trujillo, Virú y Chepén

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén del departamento de La Libertad, con la finalidad de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 078-2026-PCM, publicado este viernes 22 de mayo, el Gobierno dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenga el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Continúan las restricciones en Pataz

Durante la continuación de la medida excepcional que empezará desde el 26 de mayo, se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Para tener en cuenta:

Según el dispositivo, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentará al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la prórroga de la medida hasta su culminación.

Además, continúa en Sesión Permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de La Libertad, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, así como el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

Asimismo, durante la vigencia de la declaratoria del estado de emergencia se otorgan reconocimientos e incentivos en los siguientes casos:

Reconocimiento en Palacio de Gobierno : A los integrantes de las fuerzas integradas por las acciones destacadas que conduzcan al logro de los objetivos de la declaratoria del estado de emergencia.

: A los integrantes de las fuerzas integradas por las acciones destacadas que conduzcan al logro de los objetivos de la declaratoria del estado de emergencia. Incentivos: Se otorgan incentivos a un integrante de las Fuerzas Armadas y a un integrante de la Policía Nacional del Perú que hayan tenido una destacada labor, con resolución suprema de acuerdo con la norma de la materia.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José María Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y los titulares de Defensa, Economía, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.