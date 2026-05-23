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Luto en el rock

Fallece CONOCIDO músico de Pink Floyd y el mundo del rock llora su partida: Tocó uno de los solos más famosos de la historia

El mundo de la música despide a una de las piezas clave detrás de los mayores éxitos de la legendaria banda británica. Su talento inmortalizó algunos de los solos más icónicos del rock en álbumes que marcaron a generaciones enteras.

Fallece legendario integrante de Pink Floyd
Fallece legendario integrante de Pink Floyd Difusión

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 23/05/2026

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La comunidad artística internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un virtuoso músico, célebre por sus históricas colaboraciones con Pink Floyd.

 El reconocido instrumentista no solo grabó piezas fundamentales en obras maestras como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, sino que también mantuvo una estrecha relación creativa y de amistad con el mismísimo David Gilmour, a quien acompañó en múltiples giras y proyectos en solitario. 

Su partida deja un legado sonoro inconfundible que seguirá resonando en los corazones de millones de fanáticos alrededor del planeta.

Fallece el querido saxofonista de Pink Floyd

Dick Parry fue un saxofonista que ganó reconocimiento mundial al haber sido uno de los músicos fundamentales de la legendaria banda Pink Floyd, interpretando solos que han quedado en la historia del rock progresivo y de la cultura en general.

Su aporte al sonido fue tal que muchas veces fue considerado como un integrante más de la banda, pues aunque este no formara parte de la alineación original, era frecuente verle en el estudio y en conciertos de la banda. 

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Fallece Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd - xeva Noticias

La muerte del saxofonista Dick Parry fue confirmada este viernes por el guitarrista de Pink Floyd David Gilmour, a través de sus redes sociales. Gilmour contó que su vínculo con Parry se remontaba a cuando ambos tenían 17 años y tocaban juntos en distintas formaciones antes de la etapa con Pink Floyd.

"Su sensibilidad y tono hacen que su saxo sea inconfundible", escribió el músico, al mencionar su aporte en "Us and Them" y "Money".

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Además de sus aportes en estudio, Parry integró formaciones vinculadas a Gilmour durante décadas. Según recordó el guitarrista, el saxofonista formó parte de la banda con la que compartieron escenarios Gilmour y el tecladista Rick Wright en la gira On An Island de 2006.

Parry también estuvo presente en el reencuentro de Pink Floyd en Live 8 (2005), el concierto benéfico que reunió por única vez en años a los integrantes principales de la etapa clásica del grupo. 

El emotivo adiós de grandes estrellas 

La noticia de su partida generó una profunda ola de conmoción en las redes sociales, donde reconocidos cantantes, mánagers y grandes figuras de la industria musical no tardaron en manifestar sus condolencias y recordar el invaluable aporte del músico a la historia del rock británico.

Entre las imágenes que suelen circular entre seguidores del grupo aparece Parry en vivo con dos saxofones, alternándolos durante pasajes de "Shine On You Crazy Diamond", una escena ligada a las giras en las que participó con la banda y que muchos fanáticos mencionaron al recordarlo.

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