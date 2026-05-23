'Emily en París' pone punto final a su historia tras 6 temporadas: ¿Qué dijeron los protagonistas?

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exitosa serie Emily in Paris llegará a su final tras seis temporadas, según confirmó recientemente Netflix. La producción protagonizada por Lily Collins se convirtió en uno de los títulos más populares de la plataforma gracias a sus historias románticas, escenarios europeos y el estilo glamuroso que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

El adiós definitivo a 'Emily en Paris'

La noticia fue revelada mientras el elenco ya trabaja en las grabaciones de la sexta y última entrega. Las nuevas escenas comenzaron a filmarse esta semana y mostrarán a Emily Cooper recorriendo destinos como Grecia, Mónaco y Francia. La protagonista volverá a vivir nuevas aventuras sentimentales y laborales antes de despedirse definitivamente de la historia que la convirtió en uno de los personajes más reconocidos de Netflix.

"Estamos de vuelta por última vez. Emily in Paris estará en Grecia, y por supuesto en Francia, para una última épica aventura. Vamos a hacer la temporada más increíblemente especial", escribió el creador de la serie.

La serie creada por Darren Star debutó en 2020 y rápidamente se posicionó entre las producciones más comentadas de la plataforma. La trama sigue a una ejecutiva de marketing estadounidense que llega a París por trabajo y termina construyendo una nueva vida marcada por romances, amistades y desafíos profesionales. Con el paso de las temporadas, la ficción ganó una sólida comunidad de fanáticos alrededor del mundo.

A través de redes sociales, Lily Collins compartió imágenes desde el set de grabación de la temporada final, generando nostalgia entre los seguidores de la serie. Además, Netflix difundió un video especial donde la actriz agradece el respaldo del público y recuerda los momentos más importantes detrás de cámaras junto al elenco principal de la producción.

"¡Estoy deseando que llegue toda la magia y celebrar nuestra última temporada con ustedes de la forma más elegante!", escribió en sus redes sociales.

La última temporada también contará con el regreso de actores como Lucas Bravo, Ashley Park y Philippine Leroy-Beaulieu, quienes acompañarán el cierre definitivo de una de las series románticas más exitosas de los últimos años.

Con seis temporadas al aire, Emily in Paris se despide como una de las producciones románticas más exitosas de Netflix. La serie logró conquistar al público con sus escenarios europeos, historias de amor y personajes carismáticos. Ahora, los seguidores esperan descubrir cómo terminará la aventura de Emily Cooper en una temporada que promete emociones, nostalgia y un cierre inolvidable.