Magaly elogia el desempeño de Luciana Fuster en el casting de Victoria's Secret: "Su pasarela es muy buena"

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina sorprendió al elogiar a Luciana Fuster tras su participación en el casting de Victoria's Secret. La conductora de televisión aseguró que la ex participante de 'Esto es Guerra' siempre se ha destacado por tener una buena caminata en pasarela tras convertirse en Miss Grand International en el 2023.

Magaly aplaude a Luciana

Fuster viajó a Miami hace unas horas para participar del casting presencial donde se busca a la nueva modelo revelación de Victoria's Secret. Después de desfilar, fue muy aplaudida en redes sociales y Magaly no se quedó atrás, felicitándola por su buen desempeño y peculiar manera de caminar sobre la pasarela.

"A mí me parece que la chica es bien desenvuelta en una pasarela. Lo hace bien. No quiero comparar a Natalie con Luciana porque siento que son dos estilos diferentes, pero Luciana tiene a su favor que acaba de estar paseándose por mil pasarelas cuando fue Miss Grand", dijo en un inicio.

La conductora también aprovechó para resaltar la aparición de Natalie Vértiz en el mismo casting y, aunque consideró que ambas tienen estilos diferentes, resaltó por encima a Luciana, asegurando que tiene mucho potencial para quedar como una de las afortunadas que caminará en la pasarela más famosa del mundo.

"Algo que siempre destacamos es que su paso por pasarela es muy bueno. Tiene un buen estilo para desfilar y destaca entre el resto. Ojalá alguna de las dos quede elegida como ángel", sentenció.

El casting de Natalie y Luciana

La primera en comentar que había sido admitida para realizar el casting de forma presencial fue Natalie Vértiz. A través de sus redes sociales, publicó un video en el que mostraba partes de su casting virtual y la confirmación de la marca para pasar a la siguiente fase. Esto generó mucho revuelo en redes sociales por lo querida que es Natalie en el país.

Por otro lado, Luciana Fuster confirmó apenas esta mañana que también estaba dentro del grupo selecto de modelos que recibieron el "call back", por lo que viajó a Miami de imprevisto y documentó toda su experiencia mientras intenta convertirse en una de las selectas modelos de la marca de lencería.

En videos que circulan en redes sociales, se pudo apreciar a Natalie y Luciana dando lo mejor de sí en una pasarela ubicada en un centro comercial de Miami, donde la supermodelo Gigi Hadid las calificaba junto al equipo de casting de Victoria's Secret. Ambas fueron muy aplaudidas y dejaron una muy buena impresión en el público y los jurados.

Es así que, la participación de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en el casting de Victoria's Secret ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Mientras ambas recibieron elogios, los comentarios de Magaly Medina reflejan que la experiencia internacional y seguridad en pasarela de Luciana podrían convertirse en una ventaja importante dentro de la competencia.