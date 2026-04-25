Corte de LUZ en Lima y Callao el 27 de abril: AQUÍ los distritos y las zonas afectadas hasta por 10 horas

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de agua que se programaó para el lunes 27 de abril. ¿Está tu zona en la lista, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz el 27 de abril?

La compañía precisó que la nueva programación de suspensión del servicio eléctrico se ejecutará el lunes 27 de abril en distintos sectores de Lima Metropolitana, el Callao y zonas aledañas por trabajos de mantenimiento, mejoras en redes eléctricas y acciones preventivas para garantizar la continuidad del suministro.

En su comunicado, Pluz Energía Perú precisó que los cortes de luz serán en horarios diferenciados según cada distrito y zona intervenida. La medida afectará a miles de hogares, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones desde ya.

¿Qué distritos se verán afectados con corte de luz?

De acuerdo al cronograma oficial, el corte de luz en la capital se ejecutará en las siguientes zonas y respectivos horarios:

Sin luz en el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Arequipa Norte cdras. 7, 8, Av. Guardia Chalaca cdras. 9, 11, 12, 13, 14, Jr. Cañete cdra. 1, Av. República de Panamá cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Ilo cdras. 1, 2, calle García Calderón cdra. 8, calle Mollendo cdra. 1, Jr. Nazca cdras. 1, 2, calle 3ra cdra 1, calle Chincha cdra. 1, Jr. Chiclayo cdra. 1, Av. Saenz Peña cdras. 12, 13, 14.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Urb. Albino Herrera, Av. Pacasmayo cdra. 9, Mz. E, I, L, LL, N, O.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en A.H. Juan Pablo II etapa Mz. B1, D1, E1, F1, G1, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en P.J. Sagrado Madero Mz. A, B, B1, B2, B3, B4, C, D, E.

Sin servicio en Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Las Lomas de Carabayllo Av. Julio Diaza Mz. A, Asoc. de Viv. El Dorado Mz. R2, Asoc. Raúl Davis Reto Pérez Mz. V2.

En Ventanilla

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en A.H. Las Brisas de Ventanilla Alta Mz. A, B, C, E, S1.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Virgen de las Mercedes Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. 18 de Octubre Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

En Andahuasi

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en AA.HH. Augusto Costa El Rosario y Fundo El Rosario, ubicados en el distrito de Sayan.

En Barranca

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. El Porvenir Mz. 42, calle Sata Ana Mz. 43, 45, 41, calle Los Ficus y Jr. Jorge Chávez, ubicados en el distrito de Pativilca.

Así que si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico el lunes 27 de abril, verifica primero si tu distrito se verá afectado con el corte de luz programado por Pluz Energía Perú.