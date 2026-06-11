Elecciones 2026: Jefe de personeros de Fuerza Popular responde a pedidos de nulidad de Juntos por el Perú

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luis Dyer, ofreció una conferencia de prensa para aclarar la situación legal de las actas electorales. Según el representante del partido, se han detectado irregularidades en las solicitudes de nulidad presentadas por la agrupación política Juntos por el Perú.

Detalles sobre las actas impugnadas

El vocero indicó que la organización política presentó recursos contra 1,700 actas en territorio nacional y otras 600 en el extranjero. Ante este escenario, Dyer afirmó que su equipo legal ha realizado un análisis minucioso de toda la documentación para defender el conteo oficial.

"Nosotros estamos muy tranquilos y muy sólidos ante el pedido de nulidad de Juntos por el Perú, ya que hemos verificado que todo el proceso fue limpio y estamos preparados para poder responder ese tipo de trabajos de nulidades", declaró Luis Dyer.

Según el dirigente, es contradictorio que se busque anular actas donde el mismo partido presentó sus firmas. Además, mencionó que el costo de las tasas para estos trámites asciende a tres millones de soles, lo cual, para su equipo, carece de un fundamento legal sólido.

Según el representante fujimorista, la transparencia del sistema electoral está respaldada por la presencia de los personeros en las mesas. Ellos estuvieron presentes durante todo el escrutinio, firmando las actas correspondientes, lo cual invalida, según su perspectiva, cualquier intento de desconocer dichos resultados finales.

Asimismo, Dyer resaltó que los pedidos de nulidad de Juntos por el Perú afectan incluso mesas donde dicho partido obtuvo resultados favorables. Para el equipo legal de Fuerza Popular, esta estrategia resulta incoherente frente a los resultados numéricos obtenidos en los recientes comicios presidenciales nacionales.

Postura institucional ante el proceso

El representante fujimorista cuestionó la veracidad de los argumentos sobre supuestos números similares de votos encontrados en las actas de regiones como Amazonas. Según el funcionario, las actas validadas por sus personeros muestran cifras distintas, lo cual desmentiría las acusaciones de presuntos errores en el escrutinio.

Luis Dyer insistió en que su partido cuenta con todas las actas originales y pruebas documentales para respaldar los resultados obtenidos en las elecciones. La estrategia se centra en desvirtuar cada solicitud de anulación presentada ante las autoridades electorales competentes para el presente proceso.

Según el jefe de personeros, el trabajo de fiscalización continuará de manera rigurosa en los próximos días. El objetivo es mantener la calma en la ciudadanía y asegurar que el conteo final refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas del territorio nacional.