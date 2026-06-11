JNE aclara en comunicado que no existen resultados oficiales de la segunda vuelta

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana del 11 de junio, la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encendió las alarmas en todo el país. Alrededor de las 10:30 a.m., se constató que en el apartado de Búsqueda de Autoridades Proclamadas figuraba Keiko Sofía Fujimori Higuchi con el cargo de presidenta de la república.

Contenido fue retirado de la web

El registro no venía solo; también incluía a Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres como primer y segundo vicepresidente de la fórmula de Fuerza Popular, habilitando incluso la opción de descargar una supuesta acta de proclamación.

El contenido fue retirado de la página web oficial pocos minutos después , quedando completamente inaccesible para los usuarios. No obstante, la rápida viralización de capturas de pantalla y videos del portal electoral desató una ola de especulaciones en las redes sociales, obligando a la máxima autoridad electoral a emitir un pronunciamiento oficial para frenar la desinformación en un contexto de alta sensibilidad política.

Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones pic.twitter.com/qcelbYDeaW — JNE Perú (@JNE_Peru) June 11, 2026

La aclaración oficial del JNE

Ante el revuelo causado, la institución máxima del sistema electoral publicó un comunicado oficial, difundido en la red social X (antes Twitter), donde desmintió categóricamente la validez de dicha información.

"El Jurado Nacional de Elecciones informa a la ciudadanía que, a la fecha, no se ha emitido el acta general de proclamación ni existen resultados oficiales de la Segunda Elección Presidencial 2026", enfatizó la entidad en el documento.

Asimismo, el JNE explicó las razones por las cuales no es legalmente factible declarar un ganador en este momento del proceso. Respecto al material audiovisual que circuló en las plataformas digitales, precisaron que tras analizarlo se verificó que las resoluciones observadas "corresponden a procesos electorales anteriores, específicamente a las Elecciones Generales 2021 y a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, por lo que no guardan relación con una proclamación de resultados de la presente segunda elección presidencial".

Finalmente, el organismo buscó recuperar la confianza de los votantes y de las agrupaciones políticas frente a las dudas sembradas por el incidente informático. Este incidente pone en evidencia la enorme fragilidad de las plataformas digitales del Estado en momentos de alta polarización.

Aunque el JNE reaccionó con celeridad para desmentir el error informático y recordar las fases pendientes del escrutinio legal, el suceso deja una estela de desconfianza que solo podrá disiparse cuando la ONPE culmine la contabilización total de los votos y se proclamen los resultados definitivos bajo el estricto marco legal.