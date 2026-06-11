RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Pronunciamiento oficial del JNE

JNE aclara en comunicado que no existen resultados oficiales de la segunda vuelta

Mediante un comunicado de urgencia emitido este 11 de junio, el JNE descartó la validez de cualquier acta de proclamación y aclaró a la ciudadanía que el cómputo general de la Segunda Elección Presidencial 2026 sigue en marcha.

JNE
JNE (Difusión)

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/06/2026

Síguenos en Google News Google News

La mañana del 11 de junio, la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encendió las alarmas en todo el país. Alrededor de las 10:30 a.m., se constató que en el apartado de Búsqueda de Autoridades Proclamadas figuraba Keiko Sofía Fujimori Higuchi con el cargo de presidenta de la república. 

Contenido fue retirado de la web

El registro no venía solo; también incluía a Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres como primer y segundo vicepresidente de la fórmula de Fuerza Popular, habilitando incluso la opción de descargar una supuesta acta de proclamación.

El contenido fue retirado de la página web oficial pocos minutos después, quedando completamente inaccesible para los usuarios. No obstante, la rápida viralización de capturas de pantalla y videos del portal electoral desató una ola de especulaciones en las redes sociales, obligando a la máxima autoridad electoral a emitir un pronunciamiento oficial para frenar la desinformación en un contexto de alta sensibilidad política.

La aclaración oficial del JNE

Ante el revuelo causado, la institución máxima del sistema electoral publicó un comunicado oficial, difundido en la red social X (antes Twitter), donde desmintió categóricamente la validez de dicha información. 

¿Habrá "tercera vuelta" electoral? Esto revela la ONPE sobre rumores de una nueva votación
Lee también

¿Habrá "tercera vuelta" electoral? Esto revela la ONPE sobre rumores de una nueva votación

"El Jurado Nacional de Elecciones informa a la ciudadanía que, a la fecha, no se ha emitido el acta general de proclamación ni existen resultados oficiales de la Segunda Elección Presidencial 2026", enfatizó la entidad en el documento.

Asimismo, el JNE explicó las razones por las cuales no es legalmente factible declarar un ganador en este momento del proceso. Respecto al material audiovisual que circuló en las plataformas digitales, precisaron que tras analizarlo se verificó que las resoluciones observadas "corresponden a procesos electorales anteriores, específicamente a las Elecciones Generales 2021 y a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, por lo que no guardan relación con una proclamación de resultados de la presente segunda elección presidencial".

Finalmente, el organismo buscó recuperar la confianza de los votantes y de las agrupaciones políticas frente a las dudas sembradas por el incidente informático. Este incidente pone en evidencia la enorme fragilidad de las plataformas digitales del Estado en momentos de alta polarización. 

Municipio de Jesús María se disculpa con manifestantes de JP tras rociarles agua en el frontis del JNE
Lee también

Municipio de Jesús María se disculpa con manifestantes de JP tras rociarles agua en el frontis del JNE

Aunque el JNE reaccionó con celeridad para desmentir el error informático y recordar las fases pendientes del escrutinio legal, el suceso deja una estela de desconfianza que solo podrá disiparse cuando la ONPE culmine la contabilización total de los votos y se proclamen los resultados definitivos bajo el estricto marco legal.

Temas relacionados comunicado JNE Keiko Fujimori plataforma

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA