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Riego estaba programado

Municipio de Jesús María se disculpa con manifestantes de JP tras rociarles agua en el frontis del JNE

Harry Mac Bride, gerente municipal de Jesús María, ofreció disculpas a los manifestantes de Juntos por el Perú luego que dos cisternas de su comuna les rociara agua durante su plantón frente a la sede del JNE.

Municipalidad de Jesús María se disculpa con manifestantes de JP.
Municipalidad de Jesús María se disculpa con manifestantes de JP. (TV SUR)

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/06/2026

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En el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales, un incidente con manifestantes de Juntos por el Perú tuvo lugar en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones. En medio de un plantón convocado en los exteriores de dicha entidad, dos camiones cisternas rociaron agua a las personas que habían instalado sus carpas generando diversos cuestionamientos.

En un principio, cientos de usuarios en redes sociales señalaron que este no fue un evento aislado y que había sido coordinado por el alcalde del distrito, Jesús Alberto Gálvez Olivares, quien pertenecer a las filas de Renovación Popular. Según se indicó, la intención era que los protestantes no siguieran apostados en este lugar quitándoles su derecho como ciudadanos.

Se disculpa con manifestantes y descarta tintes políticos

Al respecto, Exitosa conversó con Harry Mac Bride, gerente municipal de Jesús María, quien, en primer lugar, se disculpó con este grupo de manifestantes y explicó al detalle lo sucedido. Según manifestó, la comuna le avisó en repetidas ocasiones que iban a cumplir con su cronograma de riego el cual lo tenían establecido.

"Lamentamos profundamente lo que ha sucedido ayer, definitivamente ofrecemos las disculpas a la gente que se haya sentido afectada. El día martes, nosotros nos acercamos a avisar que el miércoles íbamos a hacer un riego en la zona de acuerdo a nuestro cronograma. Se les advirtió y en principio no quisieron aceptar, fuimos el mismo miércoles para decir que a las 4:00 p.m. se regaba e incluso el área de fiscalización se impuso una papeleta de prevención donde se le decía que no podían estar instalados ahí", indicó.

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No hubo discriminación

Seguidamente, el funcionario descartó rotundamente que exista cualquier tipo de discriminación o tinte político por el acto cometido el último miércoles. De todas formas, expresó nuevamente su disculpas.

Finalmente, señaló que dentro de su distrito se hacen plantones, manifestaciones, con cierta frecuencia ya que cuentan con varias sedes de distintos ministerios.

"Con ayuda de la PNP, el área de fiscalización de la municipalidad procedió a regar el parque, evidentemente lamentamos la forma en la que se hizo, pero quiero aclarar lo siguiente: Se habla de discriminación de parte de nosotros y quiero aclarar eso porque el cierre de campaña de Juntos por el Perú se hizo en la avenida La Peruanidad. Lima no permitió un par de espacios por estar restringidos, pero nosotros dimos las facilidades correspondientes", añadió.

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En resumen, Harry Mac Bride, gerente municipal de Jesús María, se disculpó con los manifestantes de Juntos por el Perú que fueron rociados de agua por cisternas y dejó en claro que no hubo tintes políticos ni actos de discriminación.

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