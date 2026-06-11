MML anuncia estar en alerta máxima frente a cualquier acto de violencia en el Centro Histórico de Lima

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto del conteo y procesamiento de actas tras la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 7 de junio, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha anunciado que la institución se encuentra en alerta máxima para evitar que pase cualquier acto de violencia hacía los ciudadanos o los lugares representativos del distrito.

Anuncio de la Municipalidad de Lima por redes sociales

La Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado oficial en el que precisó que la institución se encuentra en alerta máxima frente a las movilizaciones anunciadas en el Centro Histórico de la capital, una zona donde están restringidas las marchas, manifestaciones y todo tipo de concentraciones.

"La Municipalidad de Lima se encuentra en alerta máxima para evitar cualquier acto de violencia y ha desplegado patrullajes permanentes y labores de monitoreo en puntos del centro histórico", se expresó en el comunicado.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/E7aGmqw9nk — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 11, 2026

En ese sentido, la institución pública refirió que estas medidas se han tomado en consideración siguiendo el marco del Decreto Supremo N.° 062-2026-PCM, que aplicó por 60 días el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana desde el pasado 29 de abril de 2026. Frente esta situación, el alcalde Renzo Reggiardo, instó al actual presidente del Perú, josé María Balcázar a mejorar las acciones de control del orden para prevenir actos vandálicos.

"Es urgente que ante el clima de incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima, se adopten las medidas correspondientes que garanticen la seguridad de los vecinos de la ciudad capital y en salvaguarda de monumentos, plazas, edificios históricos y bienes de interés cultural", se enfatizó en el comunicado.

Importancia del Centro Histórico de Lima

Asimismo, la institución encabezada como Renzo Reggiardo reafirmó que esta zona tiene una condición especial de protección, por ello no se pueden realizar actividades que puedan comprometer la seguridad de la población o el patrimonio cultural del país. Siguiendo esa línea, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a contribuir con la preservación del orden público y el respeto al patrimonio histórico.

En el comunicado también se enfatiza que, a través de la Procuraduría Pública Municipal, se iniciarán las acciones legales correspondientes y se presentarán denuncias contra las personas que ejecuten actos vandálicos, disturbios o daños a la integridad del Centro Histórico y de los transeúntes.

Finalmente, con esta comunicación, la Municipalidad Metropolitana de Lima anuncia estar en alerta máxima frente a cualquier acto que pueda ser violento en el Centro Histórico.