UNI anuncia FECHA del Examen de Admisión 2026-II: ¿Cuándo y cuáles serán los requisitos?

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció fecha de su examen de admisión 2026-II. La casa de estudios ya abrió las inscripciones para los postulantes interesados en alcanzar una de las 1,630 vacantes disponibles.

Fecha del examen de admisión UNI 2026-II

La UNI abre sus puertas para desarrollar una nueva jornada de su examen de admisión. Miles de jóvenes no dudan en prepararse a tan corta edad para poder rendir la prueba de esta importante casa de estudios superior y poder conseguir la tan ansiada vacante que les permita estudiar la carrera de sus sueños.

Tras meses de incertidumbre, la UNI anunció oficialmente, a través de su página web, las fechas de inscripción para el examen de admisión 2026-II, así como los días en los que se celebrará la masiva evaluación.

De acuerdo con el cronograma oficial, el examen de admisión se desarrollará los días 10, 12 y 14 de agosto del presente año. Antes de rendir este examen, los postulantes deben tener en cuenta que deben pasar una prueba de aptitud vocacional el 8 de agosto.

Si estás interesado en pertenecer a la UNI, recuerda que las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de julio para la modalidad ordinaria, mientras que los estudiantes que accedan por Ingreso Directo (CEPRE-UNI) podrán completar el trámite hasta el 27 de julio.

Fechas del examen de admisión UNI 2026-II.

Cronograma del examen de admisión 2026-II: Requisitos

Asimismo, la UNI dio a conocer su cronograma académico que puedes verificar en el siguiente ENLACE. La universidad precisó que el 10 de agosto, el examen comprenderá aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático. Por otro lado, el 12 de agosto, la prueba será de matemáticas, mientras que el 14 de agosto será evaluaciones de física y química.

Los interesados al Examen de Admisión UNI 2026-II deberán presentar su DNI vigente, una foto tamaño pasaporte con fondo blanco y la Constancia de Logros de Aprendizaje.

Examen de la UNI en tres fechas.

Cuadro de vacantes para el Examen de Admisión 2026-II

Finalmente, la UNI dio a conocer el cuadro con la cantidad de vacantes disponibles para cada una de las carreras profesionales que cuenta actualmente en su casa de estudios y que va dirigido a la ciudadanía en general. Para mayores detalles puedes acceder a través de este LINK.

Es así como una de las instituciones públicas con mayor demanda y nivel de competencia en el país. la UNI, dio a conocer la fecha oficial para su Examen de Admisión 2026-II: se llevará a cabo los días 10, 12 y 14 de agosto, y aplicará la prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura el 8 de agosto.