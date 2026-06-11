Monique Pardo arremete contra Susy Díaz: "Me odia porque fui el amor imposible de Polo Campos"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de las declaraciones de la exvedette Susy Díaz, hablando sobre la situación económica de Monique Pardo, la intérprete de 'Caramelo' le responde duramente, afirmando pese a conocerte hace gran cantidad de años, la rubia la odia por ser el amor imposible del padre de su hija, el fallecido compositor Augusto Polo Campos.

Respuesta a las declaraciones de Susy Díaz

La figura mediática Monique Pardo llegó a 'Contra el Tráfico' y no se guardó nada contra Susy Díaz, a quien consideró como alguien ingrata. Incluso, negó que en algún momento hayan sido amigas y que las recientes declaraciones de la exvedette revelarían el odio por ser el amor imposible del compositor Augusto Polo Campos.

"Susy, tu deberías arrodillarte en el piso ante mí, yo te hice, tu no eras nada, yo te hice artista, traje a todos los periodistas, te ayudé hasta más no poder y es increíble la ingratitud y por una pantalla, por una carátula como ya nadie se acuerda de ella hablar de mí de algo tan serio que me ha pasado, de algo tan grave que me ha podido llevar a la muerte incluso me han estado extorsionando todavía he ganado el juicio"

Al ser cuestionada sobre si la figura pública Monique Pardo es amiga de Susy Díaz, la intérprete de 'Caramelo' respondió de manera tajante afirmando que no podría ser amiga de alguien que piensa diferente a ella

"Jamás, yo no podría ser su amiga, es una cultura muy diferente si es que puede llamarse cultura lo que ella práctica, pero ella no sabe ser agradecida, ella me odia porque yo fui el amor imposible y el amor de toda la vida de Polo Campos", expresó Monique Pardo para Exitosa.

En ese sentido, Monique Pardo afirmó estar sorprendida y dolida con todo lo declarado por Susy Díaz, enfatizando que dicho malestar le podría desencadenar problemas en su salud dado que presenta una lesión cardíaca por una caída en un programa de televisión.

"Acuérdate por que llegaste al congreso, quien a diario te apuntaba en un papel lo que tenias que hablar y finalmente cuando ya estaba en problemas le dije, simplemente di yo pongo la otra mejilla, como Jesús y llegaste, yo la apoye con mucho cariño por eso me duelen tus puñales, yo siento que me clava un puñal al leer que ella habla mal de mí", afirmó.

Finalmente, con estas declaraciones de Monique Pardo se puede ver el aparente distanciamiento con Susy Díaz frente a los últimos comentarios de la exvedette.