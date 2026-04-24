Corte de agua en Lima el 25 de abril: Lista de distritos afectados, zonas y horarios, según Sedapal

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que el sábado 25 de abril habrá un nuevo corte del recurso hídrico en diversos distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario.

Sedapal: Motivo del corte de agua el 25 de abril

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal dio a conocer que el corte de agua potable en algunos sectores de la capital se deberá a trabajos de mantenimiento como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones que realizarán este sábado con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura y la calidad del servicio.

La suspensión en algunos distritos podría extenderse hasta por 12 horas, por lo cual, Sedapal exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de restricción.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua este sábado?

Para mayor precisión, los usuarios de Sedapal pueden ingresar a la página web oficial, haciendo clic en este ENLACE, en la que podrán certificar si su sector registra un corte de agua programado para este sábado 24 de abril, asimismo, pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma.

A continuación, los distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua, toma tus precauciones:

Sin agua en Ate

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Huaycán zona I UCV 139C Ampliación. UCV-D 16 de Julio. UCV 139E-139F-139-G139C1-139B-139D, UCV 153A-153E, A.H. Huaycán zona J UCV 143A Ampliación, UCV 146A Ampliación, UCV 145 Integración, UCV 140 Las Terrazas, UCV 141A-133V, UCV 136 I-II Ampliación, UCV 133 Ampliación.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Grupo Casuarinas Alto, Pedregal Alto, Grupo Casuarinas Baja.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en A.H. Mano de Dios II etapa sector 12 de Diciembre, A.H. El Rosal Ampliación, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, AF Señor Mirador, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad sector D.

Sin servicio en Chaclacayo

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en Asociación Los Cedros, Asociación Ex-Fundo Bartolomé, Asociación Huascarán, Urb. Los Pinos, Asociación Valle Hermoso.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas de Carabayllo, A.H. Santa Filomena, Agrupación de Familia Los Palomares, Asoc. de Pobladores Primavera del Chaparral, Asoc. de Viv. Nueva Cajamarca.

En caso tenías pensado lavar ropa o hacer uso del agua este sábado 24 de abril, revisa primero si tu zona está en la lista de los distritos de Lima que se verán afectados con el corte temporal del servicio, según Sedapal.