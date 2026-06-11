Alias "el Monstruo": PJ programa para el 24 de junio la audiencia de lectura de sentencia contra Erick Moreno Hernández

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima Norte programó para el miércoles 24 de junio, a las 12:00 m., la audiencia de lectura de sentencia contra Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo".

El también líder de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte" fue extradito de Paraguay en enero último, desde ese entonces permanece recluido en la Base Naval del Callao, donde cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses impuesta en febrero por la comisión de los delitos de homicidio, sicariato y extorsión.

🚨 #CasoElMonstruo | El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte programó para el miércoles 24 de junio, a las 12:00 p. m., la audiencia de lectura de sentencia contra Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. pic.twitter.com/ROH8yAIHK8 — CSJ LIMA NORTE (@CSJ_LN) June 11, 2026

Fiscalía solicita 35 años de cárcel para alias "el Monstruo"

En un audiencia llevada a cabo este jueves 11 de junio, el representante del Ministerio Público requirió a la Sala imponer una condena de 35 años de cárcel contra Erick Luis Moreno Hernández por el delito de secuestro extorsivo, en agravio de Erick Alejandro Trujillo Torres y otros.

La diligencia de esta tarde consistió en la presentación de los alegatos de clausura de las partes, en el marco del juicio oral contra el referido prontuariado. En ese sentido, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Sede Estaños, a cargo del magistrado Luis Alberto Álvarez Torres, tendrá la responsabilidad de definir la suerte del imputado, acusado de atentar contra la vida e integridad de comerciantes y transportistas de diversos distritos de Lima norte.

Mientras el proceso en curso va llegando a su etapa final, los deudos y las víctimas esperan que se haga justicia por las pérdidas humanas y materiales que habría cometido Moreno Hernández y sus cómplices.

Situación jurídica a la fecha

El pasado 18 de febrero, se confirmó la aceptación de la solicitud de ampliación de extradición hacia Erick Luis Moreno Hernández por los delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión.

Desde la Fiscalía informaron que la decisión judicial reconoce que los hechos imputados en el Perú presentan correspondencia con los delitos atribuidos en la República del Paraguay, cumpliéndose así el principio de doble incriminación exigido en materia de cooperación judicial internacional.

Debido a la complejidad de los casos, el fiscal Edwin Velásquez declaró en febrero último, que Moreno Hernández podría recibir cadena perpetua, en el marco de las imputaciones que le atribuye el Ministerio Público.

Desde el sistema de justicia aseguran que continuarán con el desarrollo del emblemático caso para determinar a los responsables de los hechos incriminatorios y así imponer las penas pertinentes, según el Código Penal.