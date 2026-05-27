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Tomará cartas en el asunto

'Cachay' llevará a juicio a expolicía que lo atacó en show: "Solo un demente puede agredir a un ser humano"

En entrevista con Exitosa, el comediante 'Cachay' afirmó que llevará a juicio a la persona que lo agredió durante una presentación en Olmos, Lambayeque. Espera que se haga justicia con lo que le sucedió.

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/05/2026

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Tras poco más de una semana de haber sido agredido durante un show artístico en la ciudad de Olmos, en Lambayeque, en conversación con Exitosa, el cómico 'Cachay' ha brindado mayores detalles sobre las acciones legales que ha tomado en contra de la persona que ocasionó la fractura de su brazo derecho y que su muñeca quede rota.

Las acciones legales de 'Cachay' contra su agresor 

El cómico sostuvo que su agresor identificado como Julio Falla Maraví, un expolicía, "se ha declarado inocente de lo que ha hecho" y reveló que no es la primera vez que este se ve envuelto en situaciones similares.

"Este señor tiene, la gente de Olmos me ha enviado videos, varias denuncias por agresión hasta creo que a su familia porque ese señor es separado, no tiene una esposa porque es agresivo (...) es una persona enferma, loca. Necesita un tratamiento psiquiátrico. Solo un demente puede agredir a un ser humano como yo que no le hecho nada", puntualizó.

Bajo esa premisa, reveló que "nos iremos a juicio" y subrayó que ello tendrá la finalidad de que se haga justicia porque ejemplificó que al igual que le agredió a él, el hombre pudo atropellar a una persona y darse a la fuga.

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Será sometido a una operación

En otro momento, el artista cómico reveló que será sometido a una operación, la cual se debió realizar a los pocos días de ser víctima de agresión en el norte del país, sin embargo, no pudo concretarse debido a que en esta semana tiene previsto realizar un trabajo con el que ya tenía un compromiso.

"Yo le he pedido al doctor que aunque sea me deje trabajar para que con ese dinerito pueda solventar los gastos que tengo aquí en mi casa, pagar las necesidades que tengo para poder ingresar el día lunes a cirugía para operarme", explicó.

Continuará haciendo reír a la gente

Lejos de optar por darse un descanso en la comicidad mientras se recupera de su fractura de brazo, el comediante se mantiene firme y asegura que continuará haciendo lo que mejor sabe realizar: hacer reír a la gente.

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"Así esté enyesado tendré que salir a trabajar porque yo vivo de esto. Ahora los juicios demoran una eternidad porque así es la justicia de aquí, es lenta. Con todo lo que tiene es para que este señor (su agresor) se haga justicia (...) tengo que salir a la cancha, mi trabajo es hacer reír", aseguró.

Sobre ello, dijo que ahora ha recurrido a las redes sociales para contar chistes y agradeció al público por apoyarlo con mensajes solidarios así como a quienes le ayudan económicamente inclusive cuando lo ven en la calle.

Mientras se recupera tras ser agredido en la ciudad lambayecana de Olmos, el cómico 'Cachay' afirmó que llevará a juicio a su agresor y espera que ello no quede impune. Además, sostuvo que seguirá haciendo reír a la gente.

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