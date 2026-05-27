Productores de arroz a nivel nacional rechazan convocatoria de la PCM: "No van a asistir"

Gremio en pie de lucha
27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/05/2026
En diálogo con Exitosa, Martha Ruelas, presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, informó que los productores de arroz a nivel nacional rechazaron la convocatoria realizada por la PCM.
La dirigente señaló que no asistirán a la reunión debido a que, desde hace seis meses, vienen solicitando la declaratoria de emergencia para el sector sin obtener respuesta del Ejecutivo.
En desarrollo...