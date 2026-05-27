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Gremio en pie de lucha

Productores de arroz a nivel nacional rechazan convocatoria de la PCM: "No van a asistir"

Martha Ruelas, presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, anunció que no asistirán a la reunión con el Ejecutivo debido a que desde hace seis meses exigen, sin éxito, la declaratoria de emergencia.

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/05/2026

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En diálogo con Exitosa, Martha Ruelas, presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, informó que los productores de arroz a nivel nacional rechazaron la convocatoria realizada por la PCM.

La dirigente señaló que no asistirán a la reunión debido a que, desde hace seis meses, vienen solicitando la declaratoria de emergencia para el sector sin obtener respuesta del Ejecutivo.

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