Elecciones 2026: ONPE inicia traslado del material electoral para la segunda vuelta presidencial

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles 27 de mayo el traslado del material electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio.

Tras haberse oficializarse la participación de Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino en los decisivos comicios, el organismo electoral empezó el 17 de mayo la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio en su sede de Ate.

Despliegue a las zonas más alejadas del país

El acto llevado a cabo desde la sede ubicada en Lurín contó con la participación de jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y observadores internacionales.

Es importante señalar que, el inicio del despliegue está destinado a las zonas más alejadas del país, principalmente de la Amazonía peruana, mediante rutas aéreas y terrestres a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación para el traslado del material electoral.

En ese sentido, las provincias amazónicas de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata, recibirán el material electoral vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Mientras tanto, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar, recibirán el material vía terrestre.

Nuevas características de la cédula de sufragio

De acuerdo con lo informado desde la ONPE, para esta nueva jornada electoral, la cédula de sufragio contará con una nueva medida, siendo de: 21x15 cm, estando dividida en dos campos con las fotos de los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno y los símbolos de sus respectivos partidos políticos.

Con referente a la ubicación en la cédula que tendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular ocupará el lado izquierdo y su contendor de Juntos por el Perú estará en el derecho. Es importante señalar que, las posiciones fueron determinadas conforme a quiénes ocuparían los dos primeros puestos de la primera vuelta electoral.

A 11 días de la segunda vuelta presidencial, desde la ONPE inician con el procedimiento de entrega del material electoral para que no ocurran los mismo incidentes de abril último, donde por descoordinaciones de último momento, miles de ciudadanos de Lima se quedaron sin hacer efectivo su derecho al sufragio.

Desde la ONPE aseguran que el proceso electoral se desarrollará de forma transparente, ordenada y respetuosa de la voluntad popular.