Conductores de motos o trimotos eléctricas sin papeles serían vetados por 3 años para obtener licencia, advierte AAP

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Jaime Graña, advirtió que conducir motos y trimotos eléctricas sin la documentación correspondiente podría acarrear una inhabilitación por tres años para obtener una licencia de conducir.

Inhabilitados para tramitar licencia por 3 años

Ante el aumento de ciudadanos que transitan por las calles mediante vehículos eléctricos menores, Jaime Graña precisó que los vehículos de movilidad personal son todos aquellos que solo puede desplazar a una persona y que transitan a más de 12 kilómetros por hora pero a menos de 25 km/h.

En el caso de que los conductores de dichas unidades no cumplan con dichos requisitos de velocidad y pasajeros, además de no contar con documentación obligatorias placas, SOAT ni licencia, estos podrían tener graves consecuencias, entre el veto de no poder tramitar una licencia de conducir por tres años.

"El conductor acumularía, si tuviera una licencia de 140 puntos, como no registran licencia en estos casos, lo que quedaría es que la persona quedaría inhabilitada por tres años para sacar cualquier licencia de manejo. Eso la gente no lo sabe", señaló Graña.

El representante de AAP aclaró además que las infracciones por conducir motos eléctricas sin estos tres documentos tiene una multa adicional de S/4.070 soles. En ese sentido, se sugiere tramitar una licencia de categoría B antes de ser descubierto cometiendo dicha infracción, ya sea por negligencia o desconocimiento.

AAP propone amnistía temporal

Graña también indicó que la referida inhabilitación de tres años es una sanción desconocida por muchos conductores de vehículos automotores en el país, por lo que proponen una amnistía temporal, teniendo en cuenta que "mucho de estos han sido internados de forma irregular".

"Lo que se tendría que hacer es hacer una amnistía por unos meses, de tal manera que toda la gente que tengan estos vehículos, pueda hacer la declaración de su vehículo, con su número de VIN, sacar su licencia y SOAT y ponerse a derecho", indica.

Mientras tanto, el representante de AAP también sugiere fortalecer la fiscalización a las empresas que comercian dichos vehículos eléctricos. "Si no se ponen a derecho, en todo caso habrá que quitarles la opción de poder importar o poder comercializar", sostuvo.

En conclusión, quienes conduzcan motos o trimotos eléctricas sin placa, SOAT ni brevete recibirán una multa de S/4,070 y quedarán inhabilitados por tres años para tramitar cualquier licencia de manejo, advirtió el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú.