La NASA revela con lujo de detalles su ambicioso plan para construir la primera colonia humana en la Luna

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) dio a conocer todos los detalles de su plan para construir su futura base en la Luna, que en la práctica será la primera colonia humana en el satélite natural.

La primera etapa de la base lunar

El pasado martes, la NASA anunció que ha encargado a cuatro empresas de EE.UU. el desarrollo de módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones como parte de la primera fase para establecer una base científica en la Luna.

Blue Origin será una de ellos. La compañía aeroespacial del multimillonario Jeff Bezos se encargará de proporcionar dos módulos de aterrizaje que envíen vehículos todoterreno (róveres) hacia una zona cercana al polo sur lunar.

Estos vehículos, por su parte, serán desarrollados por las empresas Astrolab y Lunar Outpost. Mientras tanto, Firefly Aerospace, que el año consiguió un alunizaje exitoso, entregará los primeros drones diseñados para operar sobre la superficie lunar.

Según indicaron los funcionarios de la NASA en una conferencia, se espera que todo este equipamiento se encuentre listo antes del regreso de los astronautas al satélite, previsto no antes del 2028, como parte del programa Artemis.

NASA terminará de construir su base en la Luna para la década de 2030. (difusión)

Los próximos pasos de la NASA

Hasta el momento, la NASA tiene previsto el Artemis III para mediados de 2027 con un posible alunizaje de dos astronautas a partir de 2028. A partir de ese momento comenzará a construir la infraestructura de la base lunar (segunda fase), que se extenderá desde 2029 hasta principios de 2030.

Esta segunda etapa contempla el levantamiento de una infraestructura permanente, otra semipermanente y habitable, así como el uso de róveres presurizados que permitirían a los astronautas trabajar hasta 30 días sin necesidades emplear trajes espaciales mientras llevan a cabo experimentos.

"Prevemos que la base lunar tendrá cientos de millas cuadradas, con diferentes recursos que contribuirán al objetivo de una presencia lunar permanente en la Luna", afirmó Carlos García-Galán, director del programa de la Base Lunar de la NASA.

En cuanto la edificación se encuentre finalizada, en algún momento de la década de 2030, finalmente se procederá con la tercera fase del proyecto, en donde se prevé una presencia humana permanente en la Luna mediante rotaciones de los astronautas de la misma forma que ocurre en la Estación Espacial Internacional.

Cabe destacar que el objetivo de la base científica en el satélite es impulsar una economía lunar, realizar investigación científica y establecer un punto intermedio para una futura expedición humana a Marte.