Curwen toma una dura decisión sobre su boda con Carla Campos Salazar: "Estoy sumamente afectado"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido youtuber e influencer peruano Víctor Caballero, ampliamente conocido en la esfera digital como Curwen, confirmó de manera oficial que tomó una dura decisión frente a sus planes de boda con su prometida Carla Campos Salazar. La decisión se hace pública luego de las recientes imágenes difundidas por el programa de espectáculos 'Magaly TV, La Firme', en las que se observa a la joven en situaciones comprometedoras con otra persona en una fiesta.

Curwen toma una dura decisión

A través de una pronunciación pública, el comunicador abordó los rumores sobre los preparativos del evento y la postura de los proveedores encargados de la organización. Caballero fue enfático al precisar que el matrimonio quedó paralizado y admitió que el golpe emocional de las imágenes televisadas alteró por completo el curso de la relación, por lo que decidió no continuar con la planificación del evento.

"Entiendo que han buscado a la gente que está organizando la boda, una boda que ha quedado suspendida, lo confirmo", detalló Víctor Caballero al referirse al estado actual del los preparativos.

Asimismo, explicó que los preparativos apenas habían avanzado debido a complicaciones previas de agenda, indicando que también era una de las causas de la suspensión de su boda: "Se organizó muy poco, se hizo muy poco. ¿Por qué? Por temas de tiempos no se llegó a mucho. Yo se los confirmo, una de las partes, la boda ha quedado suspendida".

#LOULTIMO | Curwen dice que canceló su boda con Carla Campos jajaj. No dice si terminó con ella. Está en proceso de aceptación jajaja. Terribleeee 🥶🤣 https://t.co/kNKHtecB1O pic.twitter.com/5qos0R6vKS — Joe (@yacasiperu) August 19, 2026

Fechas aplazadas, cancelación definitiva y estado emocional

Respecto al cronograma inicial de la ceremonia, Caballero reveló que los planes ya habían sufrido modificaciones en el pasado antes de tomarse la decisión final de cancelarla. La pareja tenía previsto contraer matrimonio en el último tramo del año, pero las circunstancias personales y laborales terminaron por posponer la fecha en más de una oportunidad.

"La boda iba a ser el 14 de noviembre, pues se postergó, iba a ser en abril por un tema de tiempos y pues ahora ya no. Ha quedado de manera suspendida porque obviamente estoy sumamente afectado por esto, estoy muy triste", confesó el youtuber, evidenciando el complejo momento afectivo por el que atraviesa tras la filtración del ampay.

Las declaraciones del creador de contenido respondieron a las crecientes especulaciones que circulan desde la emisión del informe periodístico. La exposición mediática del caso convirtió el tema en tendencia, obligando al Curwen a sentar una posición definitiva sobre el estatus de su compromiso frente a sus miles de seguidores.