Fenómeno El Niño: Gobierno decreta intervención en 70 puntos críticos ante riesgo de lluvias e inundaciones

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno peruano, en una estrategia conjunta entre la presidenta Keiko Fujimori y los ministerios de Economía y de Desarrollo Agrario, publicó este martes un decreto de urgencia para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, que amenaza con lluvias intensas y posibles inundaciones en la costa norte y en Lima.

La medida busca atender de manera inmediata los puntos más vulnerables del país, con intervenciones en cauces y quebradas que históricamente han generado desastres durante episodios de precipitaciones extremas.

Predicciones requieren medidas rápidas

El documento oficial señala que el ENFEN ha confirmado la continuidad del Niño Costero hasta abril de 2027, con probabilidad de alcanzar magnitudes fuertes e incluso extraordinarias hacia fines de este año.

A ello se suma la advertencia de la NOAA, que prevé un evento global de gran intensidad en el Pacífico tropical, con temperaturas de superficie del mar superiores a los 2 °C. Frente a este escenario, el Ejecutivo decidió aprobar medidas extraordinarias para reducir la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura.

Intervendrán hasta 70 cuencas

La norma dispone la intervención en 70 puntos críticos ubicados en los departamentos de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. En estos lugares se realizarán trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos, con el objetivo de evitar que los cauces colapsen y provoquen inundaciones o movimientos de masa.

En paralelo, se instalarán barreras dinámicas en quebradas de Lima y Huarochirí, como Chosica, Santa Eulalia y Cieneguilla , zonas que han sido escenario de huaycos recurrentes en los últimos años.

Gobierno atenderá 70 puntos críticos

El financiamiento extraordinario asciende a más de 129 millones de soles para las intervenciones en cauces, además de 50 millones adicionales destinados a la instalación de barreras dinámicas. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) será la encargada de ejecutar las obras y deberá presentar informes trimestrales y finales, con georreferenciación de cada punto atendido, para garantizar transparencia y seguimiento.

El decreto también enfatiza la necesidad de proteger la infraestructura hidráulica y agrícola, así como los sistemas de riego que sostienen la producción alimentaria en los valles de la costa norte. La intervención busca reducir el riesgo de pérdidas económicas y sociales, asegurando que las comunidades más expuestas cuenten con medidas de defensa frente a las lluvias que se prevén para los próximos meses.

La aprobación del Decreto de Urgencia N.º 008-2026 refleja la preocupación del gobierno ante un fenómeno climático que podría tener consecuencias severas en el país. Con la intervención en 70 puntos críticos y la instalación de barreras dinámicas en quebradas emblemáticas de Lima, se busca mitigar los efectos de las lluvias intensas y proteger tanto a la población como a la infraestructura vital.

El reto será ejecutar estas obras en el tiempo previsto y con la eficacia necesaria para enfrentar un evento que, según los pronósticos, podría alcanzar magnitudes extraordinarias.