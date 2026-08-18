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Excongresista Guido Bellido aconseja a Curwen tras el ampay de su novia en Miraflores: "Los libros dedícalos a tu madre"

El excongresista se sumó a las reacciones por el ampay de Carla Campos-Salazar, enviando mensajes de apoyo y consejos al creador de contenido, en un caso que ya trascendió el espectáculo.

El exparlamentario se sumó a las reacciones en torno al escándalo.
El exparlamentario se sumó a las reacciones en torno al escándalo. (Composición Exitosa)

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/08/2026

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El escándalo que rodea a Víctor Caballero 'Curwen' tras el ampay de su pareja Carla Campos-Salazar continúa generando repercusiones más allá de la farándula. Esta vez, el excongresista Guido Bellido Ugarte utilizó sus redes sociales para enviar mensajes de respaldo y consejos al creador de contenido, mostrando cómo ya escaló incluso al círculo político.

"Un golpe bajo"

En una primera publicación a través de X (antes Twitter) referente al tema, Bellido expresó sus condolencias y solidaridad con Curwen, señalando que "la reacción nos dio un golpe bajo" y que todo pasa con el tiempo.

En un tono coloquial, aseguró que el conductor podrá superar la situación y que lo importante es mantener la fortaleza personal. Entre sus frases más comentadas, destacó el consejo: "Los libros que escribas dedícalos a tu madre y no a ninguna... ", una recomendación que buscó darle un giro positivo a la polémica, invitando a Curwen a enfocarse en lo que realmente importa.

El excongresista también apeló al humor, sugiriendo que el creador de contenido podría "hacer terapia con las canciones de Tony Rosado", en referencia a la música de despecho que suele acompañar momentos de ruptura sentimental. Sus palabras se sumaron a la ola de reacciones que el caso ha generado en redes sociales, donde miles de usuarios comentan y opinan sobre el caso del conductor.

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Daniel Urresti se suma también

Otro personaje de la política peruana que también se subió al bote de ayuda emocional fue Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima, quien grabó un video dirigido a Curwen dándole consejos en un tono más solemne y hasta paternal que apeló a la resiliencia y a la dignidad personal

Con ello, el caso se consolidó como un fenómeno mediático que ya involucra a distintos actores políticos, cada uno con su propio enfoque para aconsejar al conductor de podcasts en medio de la polémica.

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Curwen suspende su boda con Carla

En medio de todo, Curwen anunció este martes que decidió suspender su boda con Carla Campos-Salazar, prevista para los próximos meses. Durante la transmisión de su más reciente episodio del podcast "Brutalidad Política", aseguró estar "sumamente afectado" por lo ocurrido y que, por cuestiones también de tiempos, los planes matrimoniales deberán esperar.

Los consejos de excongresista y candidato, se convirtieron, de modo peculiar, en los primeros gestos políticos en torno al caso Curwen. Con la suspensión de la boda como telón de fondo, el episodio siguirá sumando capítulos y muestra, una vez más, lo difusa que puede llegar a ser farándula y política peruana juntas.

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