Excongresista Guido Bellido aconseja a Curwen tras el ampay de su novia en Miraflores: "Los libros dedícalos a tu madre"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El escándalo que rodea a Víctor Caballero 'Curwen' tras el ampay de su pareja Carla Campos-Salazar continúa generando repercusiones más allá de la farándula. Esta vez, el excongresista Guido Bellido Ugarte utilizó sus redes sociales para enviar mensajes de respaldo y consejos al creador de contenido, mostrando cómo ya escaló incluso al círculo político.

"Un golpe bajo"

En una primera publicación a través de X (antes Twitter) referente al tema, Bellido expresó sus condolencias y solidaridad con Curwen, señalando que "la reacción nos dio un golpe bajo" y que todo pasa con el tiempo.

En un tono coloquial, aseguró que el conductor podrá superar la situación y que lo importante es mantener la fortaleza personal. Entre sus frases más comentadas, destacó el consejo: "Los libros que escribas dedícalos a tu madre y no a ninguna... ", una recomendación que buscó darle un giro positivo a la polémica, invitando a Curwen a enfocarse en lo que realmente importa.

Curwen, mi hermano, ponte fuerte. Todo pasa. Al final vuelves al punto inicial de antes de conocerla. Lo que no es para ti, no es. Y a la próxima, los libros que escribas dedícalos a tu madre y no a ninguna ... Finalmente, puedes hacer terapia con las canciones de Tony Rosado. pic.twitter.com/G4a9infnje — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) August 18, 2026

El excongresista también apeló al humor, sugiriendo que el creador de contenido podría "hacer terapia con las canciones de Tony Rosado", en referencia a la música de despecho que suele acompañar momentos de ruptura sentimental. Sus palabras se sumaron a la ola de reacciones que el caso ha generado en redes sociales, donde miles de usuarios comentan y opinan sobre el caso del conductor.

Daniel Urresti se suma también

Otro personaje de la política peruana que también se subió al bote de ayuda emocional fue Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima, quien grabó un video dirigido a Curwen dándole consejos en un tono más solemne y hasta paternal que apeló a la resiliencia y a la dignidad personal

UN AMIGO DA CONSEJOS SABIOS EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES.

LOS INVITO A SEGUIR MI TIK TOK @URRESTICONSEJOS. pic.twitter.com/4A7nVAQ0qz — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) August 18, 2026

Con ello, el caso se consolidó como un fenómeno mediático que ya involucra a distintos actores políticos, cada uno con su propio enfoque para aconsejar al conductor de podcasts en medio de la polémica.

Curwen suspende su boda con Carla

En medio de todo, Curwen anunció este martes que decidió suspender su boda con Carla Campos-Salazar, prevista para los próximos meses. Durante la transmisión de su más reciente episodio del podcast "Brutalidad Política", aseguró estar "sumamente afectado" por lo ocurrido y que, por cuestiones también de tiempos, los planes matrimoniales deberán esperar.

Los consejos de excongresista y candidato, se convirtieron, de modo peculiar, en los primeros gestos políticos en torno al caso Curwen. Con la suspensión de la boda como telón de fondo, el episodio siguirá sumando capítulos y muestra, una vez más, lo difusa que puede llegar a ser farándula y política peruana juntas.