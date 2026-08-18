Estafas románticas con IA: 5 señales que pueden ayudarte a detectar un perfil falso

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han convertido en espacios habituales para conocer personas, pero también pueden ser utilizados para cometer fraudes. En Perú, hasta mayo de 2026 se contabilizaron 21.000 denuncias por delitos informáticos, según la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú.

En paralelo, el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) alertó sobre el incremento de las llamadas "estafas de amor", una modalidad en la que los delincuentes construyen vínculos afectivos con sus objetivos para conseguir dinero o información personal.

"Ahora los delincuentes pueden construir identidades digitales muy convincentes, realizar videollamadas falsas y producir contenido personalizado que refuerza el vínculo emocional con quienes buscan engañar", explica Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender en Perú.

¿Cómo reconocer una posible estafa romántica?

La llegada de la inteligencia artificial ha hecho que este tipo de fraude sea más difícil de identificar. Los delincuentes pueden crear identidades digitales convincentes y utilizar contenido generado o manipulado para reforzar la apariencia de autenticidad.

Incluso una videollamada, que tradicionalmente podía servir para comprobar la identidad de alguien, ya no necesariamente constituye una prueba suficiente.

Señales para identificar un fraude romántico impulsado por IA

Se busca establecer una conexión afectiva en un periodo inusualmente corto.

Existen constantes excusas para evitar encuentros presenciales.

Los videos o llamadas presentan desajustes entre el movimiento de los labios y el sonido, gestos poco naturales o cambios extraños en la iluminación.

Se intenta trasladar rápidamente la conversación hacia servicios de mensajería privada.

Se solicita mantener el vínculo en secreto frente a familiares o amigos.

Ante estas situaciones, se aconseja comprobar los datos del interlocutor mediante distintos canales, realizar búsquedas inversas de fotografías cuando existan dudas y desconfiar de historias que avanzan a gran velocidad. También es importante evitar transferencias o compartir información financiera con alguien cuya identidad no haya podido ser comprobada.

Estafas digitales

¿Qué hacer antes de enviar dinero o datos personales?

Una de las medidas más importantes es comprobar la identidad del interlocutor mediante diferentes canales. Si existen dudas sobre las fotografías utilizadas, se pueden realizar búsquedas inversas de imágenes para determinar si esas fotografías aparecen asociadas a otras personas o perfiles.

También es fundamental evitar tomar decisiones apresuradas. Las estafas románticas suelen desarrollarse durante semanas o incluso meses: primero se construye confianza mediante conversaciones constantes y muestras de afecto y, posteriormente, aparece una solicitud económica vinculada a una supuesta emergencia médica, dificultades para viajar, problemas legales o una oportunidad de inversión.

Si una historia genera presión emocional y termina acompañada de una petición de dinero, lo recomendable es detener la conversación y consultar con alguien de confianza antes de actuar.

Las estafas románticas evolucionaron junto con las herramientas digitales y ahora pueden apoyarse en inteligencia artificial para construir identidades mucho más convincentes. Por eso, conocer a alguien por internet requiere mantener límites y verificar la información antes de confiar plenamente.