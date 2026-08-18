Sindicato de Sedapal rechaza que institución sea responsable por aniegos: "Sedapal es víctima de las malas prácticas de muchos vecinos"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Luisa Eyzaguirre, secretaria de Defensa del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, rechazó las declaraciones que atribuyen directamente a la empresa la responsabilidad por los aniegos registrados en Lima.

La dirigente sostuvo que, desde la perspectiva de los trabajadores, Sedapal también resulta afectada por determinadas prácticas de los vecinos durante las lluvias.

Sedapal rechaza responsabilidad por aniegos

Eyzaguirre explicó que, ante la llegada de grandes cantidades de agua producto de las precipitaciones, algunos ciudadanos recurren a abrir las buzonetas de desagüe, lo que permitiría el ingreso de lodo y basura al sistema de alcantarillado.

"Pero respecto a las declaraciones que ha dado la presidenta de la república con relación a Sedapal, un poco atribuyendo la responsabilidad de la empresa, nosotros como trabajadores descartamos eso . Más bien, Sedapal es víctima, por así decirlo, de las malas prácticas que tienen muchos vecinos ", sostuvo.

La representante sindical detalló que las aguas de lluvia deberían contar con sistemas adecuados para su evacuación, como canaletas y desfogues pluviales. Sin embargo, ante la ausencia de estos mecanismos, algunos vecinos buscarían una alternativa en las redes de desagüe.

"Lamentablemente, quizás ante la desesperación, ante la llegada de las aguas que discurren a través de las lluvias, que no tienen estas canaletas, no tienen los desfogues a través de la parte pluvial, que son las aguas de lluvia, abren las buzonetas de desagüe y obviamente entra el lodo, entra toda la basura de la zona, y al final ocurre un colapso de los colectores, que es lo que ha pasado en este caso", explicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Luisa Eyzaguirre, secretaria de Defensa del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, rechazó que la institución sea responsable de los aniegos registrados en Lima y sostuvo que la empresa también se ve afectada por malas... pic.twitter.com/7VezAIYU4L — Exitosa Noticias (@exitosape) August 18, 2026

Sindicato advierte sobre privatización

Durante la entrevista, Eyzaguirre también se refirió al debate sobre una posible reestructuración de Sedapal y a los mecanismos que, según indicó, podrían abrir paso a una privatización de la empresa.

La dirigente afirmó que los trabajadores conocen desde hace varios años la existencia de iniciativas vinculadas a la privatización de Sedapal, entre ellas asociaciones público-privadas y concesiones.

"Bueno, nosotros sabemos que hace bastantes años existe la intención de privatizar Sedapal bajo diferentes mecanismos, ya sea a través de asocios públicos privados, concesiones de 25 años, cuya ley se encuentra vigente, que es la 1620, y hace tres años efectivamente fue publicada", señaló.

Finalmente, Eyzaguirre insistió en que los aniegos no pueden atribuirse exclusivamente a Sedapal y pidió considerar las condiciones que rodean el funcionamiento de las redes de alcantarillado.

"Entonces, el aniego que ha sido provocado a través de las lluvias es también por una mala práctica de los vecinos. No es una responsabilidad, pero de repente no se conoce cuál debe ser el tratamiento sobre eso", concluyó.

Así, el sindicato busca deslindar responsabilidades de Sedapal y pone el foco en la necesidad de mejorar tanto la infraestructura pluvial como las prácticas ciudadanas para evitar nuevos colapsos.