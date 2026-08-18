Provías Nacional identifica 80 puentes para mantenimiento ante fenómeno de El Niño, según director de Gestión Vial

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Provías Nacional mantiene un plan de atención para 80 puentes identificados por riesgo ante emergencias relacionadas con el Fenómeno El Niño. De ese grupo, 22 ya reciben mantenimiento durante 2026, mientras continúan trabajos para asegurar la transitabilidad en distintos tramos afectados por lluvias y deslizamientos recientes.

Plan contempla 80 puentes

Según Estuardo Tello Pereyra, director de Gestión Vial de Provías Nacional, el programa considera intervenciones en puentes y carreteras durante todo el año, con trabajos destinados a prevenir problemas que puedan afectar el tránsito. La entidad también mantiene labores permanentes relacionadas con la transitabilidad vial nacional.

"Durante este año hemos estado dando mantenimiento no solamente a los puentes, sino a diferentes tramos de carretera. Dentro del plan del Fenómeno El Niño tenemos identificado 80 puentes para que se le pueda dar mantenimiento por emergencias a efectos de poderlos prevenir, que puedan", declaró.

Tello señaló que los 22 puentes atendidos forman parte de las labores desarrolladas durante todo el año, junto con intervenciones en carreteras. Estas acciones incluyen trabajos vinculados con la transitabilidad y se desarrollan de manera continua en diferentes zonas de la red vial nacional bajo responsabilidad de Provías Nacional.

Lluvias afectan tramo Canta-Ático

De acuerdo con Tello, la situación en este sector está relacionada con la temporada de lluvias y con las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero. Las precipitaciones ocasionaron derrumbes que obligaron a cerrar temporalmente un tramo de aproximadamente 60 kilómetros para permitir la limpieza de la vía.

El director de Gestión Vial indicó que los equipos trabajan en la remoción de escombros antes de restablecer completamente el tránsito vehicular. La medida busca retirar piedras y lodo acumulados en la carretera para permitir nuevamente la circulación por este sector afectado durante la emergencia registrada.

Tello precisó que el cierre comprende 60 kilómetros de carretera, debido a los materiales acumulados por los derrumbes registrados. La habilitación depende de completar las labores de limpieza y retirar los obstáculos existentes, con el objetivo de recuperar las condiciones necesarias para permitir el paso de los vehículos.

Las rutas Canta y Ático forman parte de corredores viales nacionales identificados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Documentos oficiales del sector incluyen los recorridos Lima-Canta y Lima-Pisco-Ático dentro de la red vial nacional, confirmando su importancia dentro de las conexiones administradas por el sistema nacional.

Mientras continúan las labores de emergencia, Provías Nacional mantiene el mantenimiento de puentes y carreteras durante 2026, con 80 puentes identificados para intervenciones preventivas y 22 ya atendidos. Los trabajos también comprenden la recuperación de la transitabilidad en zonas afectadas por lluvias, derrumbes, piedras y lodo.