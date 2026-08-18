Derrumbes en la Panamericana Sur: PNP entrega alimentos a transportistas varados

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Docenas de transportistas y pasajeros permanecen varados en el sector de La Planchada, cerca del túnel de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa, debido a los derrumbes registrados en la Panamericana Sur. La interrupción de la vía obligó a conductores y viajeros a permanecer por más de 24 horas en la zona, sin poder continuar sus recorridos.

Emergencia en la Panamericana Sur y falta de provisiones

Durante la mañana de este lunes 18 de agosto, afectados expresaron su preocupación por la prolongada espera y la falta de alimentos. Algunos conductores aseguraron que llevaban más de un día sin comer y denunciaron que no observaban avances para la liberación de la carretera.

La situación generó preocupación debido al cansancio de los pasajeros y conductores, quienes permanecían expuestos a una espera prolongada. Según los testimonios recogidos en el lugar, varios no contaban con agua ni comida mientras aguardaban la habilitación de la Panamericana Sur.

El desabastecimiento de productos básicos se agudizó con el paso de las horas en este punto de la red vial nacional. La lejanía de las zonas urbanas imposibilitó que los viajeros pudieran adquirir raciones de consumo por sus propios medios, incrementando la vulnerabilidad de niños y adultos mayores.

Respuesta de la PNP y estado de la red vial en Camaná

Ante la situación crítica, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Prefectura de Ocoña acudieron al lugar para brindar asistencia a las personas varadas. Los agentes llevaron insumos y habilitaron una cocina improvisada para preparar alimentos.

Los efectivos policiales prepararon agua con avena y sándwiches de jamón con pan y pollo, que posteriormente fueron distribuidos entre los transportistas y pasajeros. Los afectados formaron filas para recibir los alimentos y agradecieron el apoyo recibido mientras continuaban esperando la reapertura de la vía.

Los derrumbes registrados en distintos puntos de la Panamericana Sur afectan el tránsito entre Atico y Ocoña. La presencia de rocas y material desprendido mantiene restringido el desplazamiento vehicular en algunos sectores, mientras se realizan labores para recuperar la transitabilidad.

En ese sentido, el accionar de la PNP y la Prefectura de Ocoña representa un alivio vital para las familias y trabajadores varados en la ruta. No obstante, la ciudadanía solicita que el Gobierno acelere la llegada de maquinaria pesada para remover las rocas de la vía, restablecer el tránsito comercial en el sur del país y evitar que esta contingencia derive en un problema de salud o desabastecimiento mayor.