El impensado problema que Vozinha afrontaría en Colo Colo tras anunciarse su fichaje: Esto es lo que se sabe

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La destacada actuación de Vozinha con la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 generó que diversos equipos quieran contar con él para que defiendan sus arcos, sin embargo, tan solo uno logró ese cometido: Colo Colo. El conjunto chileno anunció con bombos y platillos el fichaje del guardameta africano. Sin embargo, se ha conocido que afrontaría un problema.

La compleja situación que afrontaría Vozinha tras su llegada a Colo Colo

El arquero sensación de la reciente justa mundialista se encuentra a un paso de cerrar formalmente su vínculo contractual con 'El Cacique', si bien se esperaba que arribe a territorio mapuche el pasado martes 27 de julio para someterse a los exámenes médicos correspondientes, no obstante, su aterrizaje se aplazó por retrasos en el papeleo de visado.

En medio de dicho escenario, un inesperado inconveniente ha surgido el cual tiene que ver con la imposibilidad de que el deportista caboverdiano use su apelativo en la camiseta por lo que se vería obligado a modificar el nombre que llevará en su espalda. Esto podría afectar a la escuadra en términos de marketing.

Recordemos que, el guardavallas utilizó 'Vozinha' en su indumentaria deportiva con al defendió a su país en la máxima fiesta del fútbol celebrada en Norteamérica que, según explicó tiene un origen familiar ligado a su crianza con sus abuelos, pero ahora su uso en el fútbol chileno está garantizado.

Esto debido a que las bases de la Liga de Primera establecen, de forma clara y estricta, que los futbolistas no pueden usar apodos en las camisetas, por lo que el número '1' de la escuadra de Cabo Verde tendría que estampar su nombre real en su camiseta: Josimar José Évoras Dias.

"Para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres", estipula el artículo 36 de las bases del torneo.

En el caso de que se incumpla esta regla, el jugador recibirá una tarjeta administrativa amarilla, mientras que el club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 de hasta UF (Unidad de Fomento de Chile), de acuerdo a la estimación que efectúe el Tribunal Autónomo de Disciplina.

Un precedente que estaría a favor de Colo Colo

De por sí el arquero caboverdiano es conocido mundialmente con el sobrenombre de Vozinha por lo que es clave en ámbitos como el marketing y la comercialización de camisetas, para ello Colo Colo deberá solicitar una excepción a la Federación de Fútbol de Chile y que esta sea aprobada.

Al respecto, hay antecedentes de jugadores que en 2021 pudieron utilizar apelativos porque existió una flexibilización del reglamento que permitió su uso en camisetas, tal fue el caso de Bruno Barticciotto que jugó en Palestino con "Bruno Barti" en su espalda, Marcelo Cañete optó por ponerse "Chelo" y Simón Contreras con 'Pitu'.

Es así que, el arquero de la selección de Cabo verde, Vozinha, estaría en problemas al usar su sobrenombre en la camiseta de su nuevo club Colo Colo debido a que las bases de la Liga de Primera de Chile establecen que está prohibido usar apelativos por lo que será cuestión del club buscar la forma en que sí pueda o no llevar ello en su indumentaria.