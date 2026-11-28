28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 14 de noviembre el papa León XIV realizó un histórico viaje de Chiclayo a Cajamarca como parte de su visita pastoral al Perú, a bordo de un helicóptero MI-17, denominado 'papacoptero' Uno de los tripulantes era el capitán FAP Bruno Rivas, quien es uno de los fallecidos en el accidente que sufrió una unidad similar el último jueves en el VRAEM.

Consternación en su ciudad natal

Una vez que se conoció la noticia del siniestro ocurrido en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, se generó una gran consternación en Tambogrande, Piura, de donde era oriundo. Su familia y el resto de la comunidad lamentó el trágico suceso.

El capitán Bruno Rivas Zegarra se desempeñaba como piloto en vuelos de relevancia, llegó con ayuda humanitaria a su ciudad natal el 2017 y luego, nueve años después, trasladó al sumo pontífice durante su estadía en el norte del país, precisamente en el vuelo hacia Santa Cruz de Succhabamba.

Papa León XIV junto al capitán FAP Bruno Rivas.

Tras su deceso, la institución educativa Técnico FAP Manuel Polo Jiménez emitió un comunicado, lamentando lo ocurrido y recordando que formó parte de la promoción 2010. Señala en su publicación en redes sociales que siempre lo recordarán y que elevan una plegaria en su honor.

"Lo recordaremos siempre como parte de nuestra historia y comunidad educativa. A sus familias y seres queridos, les expresamos nuestra solidaridad y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso", se lee en parte del post compartido.

Trágico accidente en el VRAEM

El último jueves cerca de las 10 de la noche un operativo de rescate al mando del comandante FAP Enzo Espinoza Roque, salió en búsqueda de una patrulla del Ejército que requería de ayuda en el VRAEM. Sin embargo, en hechos aún no esclarecidos, el helicóptero cuando retornaba sufrió un accidente.

Un día después, el Comando Especial VRAEM informó que los equipos de rescate encontraron la aeronave con ocho personas fallecidas y un solo sobreviviente. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ayacucho, mientras que al mayor Espinoza lo trasladaron a Lima para que reciba tratamiento especializado.

El capitán FAP Bruno Rivas tuvo el privilegio de trasladar al papa León XIV de Chiclayo a Cajamarca el pasado 14 de noviembre. Tristemente, el último jueves estuvo abordo del MI-17 que se accidentó en el VRAEM durante un operativo que dejó a ocho militares fallecidos.