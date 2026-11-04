Huancayo: Universidad Continental suspende clases presenciales por casos de sarampión

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el reporte de varios casos de sarampión entre los estudiantes, la Universidad Continental, con sede en Huancayo, decidió suspender las clases presenciales hasta el próximo 8 de noviembre como medida preventiva ante el riesgo de nuevos contagios. Durante este periodo, la institución brindará facilidades a los universitarios para que puedan continuar con sus actividades académicas mediante la modalidad virtual.

Universidad Continental suspende sus clases presenciales en Huancayo

Dicha medida responde al incremento de casos de sarampión en la región, un motivo que estaría causando que los estudiantes tengan complicaciones para asistir al campus del centro educativo. Del mismo modo, esta acción podría evitar la propagación de la enfermedad a más miembros de la población universitaria.

"Tu bienestar y el cuidado de nuestra comunidad son nuestra prioridad. Por eso, como medida preventiva ante los casos de sarampión registrados, mantendremos las clases en modalidad virtual hasta el domingo 8 de noviembre", detalló el comunicado oficial.

Universidad impulsa jornada de vacunación en la sede

En ese sentido, la Universidad Continental, con sede en Huancayo, también implementó una jornada de vacunación dirigida a sus estudiantes como parte de las medidas preventivas frente al incremento de casos de sarampión.

Como parte de la iniciativa, esta campaña se desarrollará durante tres fechas consecutivas, desde este miércoles 4 hasta el viernes 6 de noviembre, con el propósito de reforzar la protección de la comunidad universitaria y reducir el riesgo de nuevos contagios dentro de sus instalaciones.

"Aunque las clases comenzarán en modalidad virtual, pondremos a tu disposición una jornada de vacunación en el campus para que puedas recibir la vacuna como medida de prevención", manifestó la comunicación.

Asimismo, la universidad exhortó a los estudiantes que acudan al campus para recibir la vacuna, usen mascarilla como medida preventiva, a fin de proteger su salud y evitar posibles contagios dentro de la comunidad universitaria.

"Si acudes al campus para vacunarte, recuerda usar mascarilla como medida de prevención y ciudado de tu salud y la de nuestra comunidad universitaria", expuso el texto en redes sociales.

Finalmente, ante el reporte de casos de sarampión entre sus estudiantes, la Universidad Continental, sede Huancayo, decidió suspender las clases presenciales hasta el próximo 8 de noviembre como medida preventiva. Durante este periodo, los universitarios podrán continuar con sus actividades académicas a través de la modalidad virtual, con el objetivo de evitar posibles contagios y garantizar la continuidad del ciclo académico.