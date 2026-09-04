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Corte de LUZ en Lima y Callao el 5 de septiembre: verifica qué distritos serán afectados

Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el sábado 5 de septiembre, según Pluz Perú. ¿Está tu zona en el la lista?

Corte de luz el 5 de septiembre.
Corte de luz el 5 de septiembre. (Composición Exitosa)

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2026

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Pluz Perú anunció que habrá nuevo corte de luz programado para el sábado 5 de septiembre en algunos distritos de Lima y el Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios se ejecutará la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz el 5 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

¿Te quedarás sin luz? Pluz Perú publicó un comunicado en su página oficial que el corte de luz responderá a labores técnicas de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir brindando un servicio de calidad y optimizar la infraestructura del servicio eléctrico distribuido en distintos puntos de la capital.

En ese sentido, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas en sus hogares. 

Asimismo, les recuerda que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados sectores, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos que detalla en su cronograma oficial.

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Distritos afectados por el corte de luz: zonas y horarios

Recuerda que la suspensión temporal no será en un distrito en su totalidad. Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán luz el sábado 5 de septiembre:

En Jesús María

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. A. Márquez cdra. 23, jr. Diego de Almagro cdras. 3, 4, 5, av. Estados Unidos cdras. 6, 7, 8, jr. Río de Janeiro cdras. 4, 5, jr. Caracas cdra. 23, jr. Gregorio Escobedo cdra. 5, av. San Felipe cdra. 3.

Áreas afectadas en Carabayllo

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  • Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en otros lote 2 fundo Tabla Larga UC 02239.

En Ventanilla

  • Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en A. H. Puerto Pachacútec mzs. A8, A9, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F4, F5, F6, H6. 

Ante el anuncio de Pluz Perú de que habrá corte de luz programado para el sábado 5 de septiembre, se exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas desde ya en caso identifiquen que su distrito se verá afectado con la medida, de acuerdo al cronograma oficial. 

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