¿Paolo Guerrero se pierde el clásico entre Alianza Lima y Universitario? Esto se sabe

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero es ahora mismo una de las principales preocupaciones de Pablo Guede en Alianza Lima. El jugador quedó fuera del próximo partido ante Juan Pablo II College por una lesión muscular y su presencia en el clásico contra Universitario de Deportes todavía está en duda. En Matute esperan que pueda recuperarse a tiempo.

Paolo Guerrero y su lesión muscular

La preocupación empezó luego del partido que Alianza Lima disputó frente a Deportivo Garcilaso. Paolo Guerrero terminó con una molestia en los isquiotibiales y, tras las evaluaciones correspondientes, se conoció que presenta una lesión muscular que lo dejará fuera de los próximos partidos del Torneo Clausura 2026.

Por lo pronto, el delantero no podrá estar en el encuentro contra Juan Pablo II College, que se jugará en Chongoyape. Pero ese no sería el único partido que se perdería.

Según la información brindada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa Hablemos de MAX de L1MAX, la lesión de Paolo Guerrero demandaría como mínimo dos semanas de recuperación. Y aquí viene la parte que preocupa a los hinchas blanquiazules: ese tiempo podría dejarlo fuera del clásico.

"Es real que Paolo Guerrero no va a llegar al partido contra Juan Pablo II en Chongoyape y veo bien difícil, tampoco llegaría al clásico contra Universitario de Deportes. La información que tengo es que lo que tiene es mínimo para dos semanas", aseguró Rodríguez.

¿Paolo Guerrero jugará el clásico?

El partido entre Alianza Lima y Universitario está programado para el próximo 12 de setiembre en Matute y será uno de los encuentros más importantes de esta parte del Torneo Clausura.

🎙️@analuciarf: "Paolo Guerrero no va a llegar al partido de Chongoyape. LA INFORMACIÓN QUE TENGO ES QUE PAOLO NO LLEGA AL CLÁSICO".#HablemosDeMAX #AlianzaLima



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/zqLuC55E2u



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/0q668GxeZ6 — L1MAX (@L1MAX_) September 3, 2026

Ambos equipos se juegan mucho en la pelea por el título, por lo que perder a uno de sus principales referentes sería un golpe importante para los íntimos.

Y ojo que la cosa podría ir un poquito más allá. Después del clásico, Alianza Lima tendrá que enfrentar a ADT en Matute por la fecha 10 del Clausura. Según Ana Lucía Rodríguez, Paolo tampoco llegaría a ese encuentro.

"Además, acabando el clásico hay una fecha más y juega contra ADT en Matute tampoco podría llegar a ese partido. La para que habrá va a servir para recuperarlo al 100", explicó la periodista.

Así, Paolo Guerrero se perdería el duelo ante Juan Pablo II College y su presencia en el clásico entre Alianza Lima y Universitario del 12 de setiembre está prácticamente en duda debido a su lesión muscular.