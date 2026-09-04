Multas de tránsito: conoce si aplicas al 90% de descuento para el pago de las infracciones

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según la nueva normativa de la ATU, los conductores tendrán un beneficio excepcional en el pago de sus multas de tránsito con un 90% de descuento. No obstante, hay puntos que se deben seguir para acceder a esta facilidad de pago.

Multas de tránsito tienen 90% de descuento

Por medio de un documento oficializado en el diario El Peruano, expresado en el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC se contemplan la disposición que aplica un 90% de descuento en las multas de tránsito.

La medida busca facilitar a los transportistas la regularización de obligaciones pendientes y promover el cumplimiento de las sanciones administrativas. Sin embargo, la norma contempla excepciones para aquellas infracciones consideradas de especial gravedad.

Casos excluidos

En el caso de las infracciones contempladas por la ATU, el beneficio no será aplicable, para el servicio de transporte regular, al código RE1, ni al código T1, correspondiente al servicio de taxi.

También están excluidas las infracciones TU.1, TT.1 y TE.1, relacionadas con la prestación de los servicios especiales de transporte turístico, de trabajadores y de estudiantes , respectivamente, cuando estos se brindan sin contar con la autorización correspondiente.

No aplica a transporte informal ni agresiones contra fiscalizadores

La reducción implantada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) detalló que, este beneficio aplicado para los conductores no comprenden las sanciones asociadas con la informalidad en el transporte urbano ni se toma en consideración aquellas que estén relacionadas con agresiones contra los fiscalizadores.

Dentro de los códigos que figuran, están: RE13, TU.7, TT.7 y TE.7 , que sancionan actos que atentan contra la integridad física de los fiscalizadores y, en determinados casos, de los efectivos policiales que participan en las intervenciones

Para ello, los usuarios deberán verificar 3 aspectos importantes para que sean tomados en cuenta bajo la nueva normativa:

Verificar que su multa esté incluida en el régimen excepcional. Consulta el saldo pendiente y el monto con la reducción aplicada. Realiza el pago del monto reducido.

Dicho beneficio se activa con el pago, por lo que no existe un formulario general adicional para solicitarlo. Incluso, la reducción también puede aplicarse a determinadas multas que estén en trámite.

Multas de municipalidades

También se comprenden determinadas multas impuestas por la Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao. Entre ellas figuran los códigos N01, N02, RE1, TR-01, T.1, TX01 y E-01 , vinculados con prestar u ofrecer servicios de transporte sin autorización.

Finalmente, la institución recordó que las multas de tránsito que tienen 90% de descuento permite brindar este beneficio a los usuarios que se encuentren dentro del régimen correspondiente.