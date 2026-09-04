Keiko Fujimori visitó el BAP Paita en el Callao que atenderá emergencias ante fenómeno de El Niño

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La respuesta del Estado ante el Fenómeno El Niño tendrá un importante componente logístico en el mar. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inspeccionó el B.A.P. Paita en la Base Naval del Callao y supervisó las capacidades con las que esta embarcación apoyará a las regiones que puedan resultar afectadas por emergencias durante el periodo de lluvias.

La visita permitió conocer de cerca las funciones que cumplirá el buque multipropósito, que será desplegado junto con una Brigada de Intervención Rápida para trasladar recursos y personal hacia las zonas que requieran asistencia.

El objetivo es contar con una capacidad de respuesta que permita movilizar ayuda de manera rápida frente a inundaciones, lluvias intensas u otras emergencias relacionadas con el evento climático.

La medida cobra especial importancia debido a que el ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé que las condiciones del fenómeno continúen durante los próximos meses, con escenarios que podrían alcanzar una magnitud fuerte o extraordinaria hacia el verano.

¿Qué llevará el B.A.P. Paita?

Uno de los principales objetivos de la embarcación será funcionar como una plataforma de apoyo para las poblaciones que enfrenten situaciones de emergencia. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, el B.A.P. Paita podrá desplazarse hacia diferentes regiones llevando ayuda humanitaria, alimentos y maquinaria pesada necesaria para las labores de atención.

Esta capacidad permitiría complementar el trabajo que realizan las autoridades locales y regionales cuando una emergencia supera sus capacidades operativas. La movilización por vía marítima también puede convertirse en una alternativa para trasladar recursos hacia determinados puntos del territorio cuando las vías terrestres presenten dificultades.

Durante su recorrido por la embarcación, la mandataria recibió explicaciones de representantes de la Marina de Guerra sobre las capacidades disponibles para la atención de emergencias médicas y observó demostraciones realizadas por el personal encargado de las operaciones.

El despliegue forma parte de las acciones preventivas que viene realizando el Gobierno frente al escenario climático previsto para los siguientes meses. En Piura, por ejemplo, las autoridades ya vienen ejecutando trabajos de descolmatación y otras medidas para reducir el impacto de posibles lluvias intensas.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó en la Base Naval del Callao el buque multipropósito Paita, de la Armada Peruana, que será utilizado para atender emergencias en el contexto del fenómeno de El Niño.



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Una reserva para emergencias

La importancia del B.A.P. Paita estará, precisamente, en su capacidad para convertirse en un punto móvil de apoyo durante una emergencia. Además del traslado de bienes, su participación permitirá reforzar las acciones de atención y respuesta coordinadas por las instituciones del Estado.

La planificación resulta clave ante un fenómeno que puede generar inundaciones, desbordes de ríos, huaicos, daños en infraestructura y dificultades para acceder a determinadas localidades.

Por ello, el ENFEN ha recomendado adoptar medidas de reducción del riesgo y preparación ante la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

El B.A.P. Paita será una herramienta estratégica para reforzar la capacidad de respuesta del país ante eventuales emergencias por El Niño. Su capacidad para trasladar personal, alimentos, maquinaria y asistencia médica permitirá al Gobierno contar con una alternativa adicional para atender a las poblaciones que enfrenten situaciones críticas.