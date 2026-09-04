RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Padrón electoral crece

Comicios regionales y municipales contarán con 200 mil nuevos electores habilitados

La ONPE informó que cerca de 200 mil personas adicionales estarán habilitadas para votar el 4 de octubre. El aumento se registra principalmente en las zonas del interior del país, en comparación con las elecciones generales de abril.

Comicios regionales y municipales contarán con 200 mil nuevos electores
Comicios regionales y municipales contarán con 200 mil nuevos electores (Difusión)

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2026

Síguenos en Google News Google News

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer que 200 155 personas más estarán habilitadas para sufragar en los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

De esta manera, el padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 alcanza los 26 314 774 electores, quienes podrán acudir a las urnas para elegir a sus próximas autoridades.

ONPE informa que sorteo de miembros de mesa para Elecciones Regionales y Municipales 2026 será el 24 de julio | EL COMERCIO PERÚ

El incremento se registra al comparar esta cifra con la cantidad de ciudadanos que estuvieron habilitados para participar en las Elecciones Generales de abril de 2026.

Aumento destaca en regiones

Según la información difundida por el organismo electoral, el crecimiento del número de votantes se concentra principalmente en las jurisdicciones del interior del país, como Cajamarca, Áncash, Huánuco y Puno.

¿Eres miembro de mesa? Conoce AQUÍ cómo tramitar tu PAGO si cumples con tu labor en las elecciones regionales y municipales
Lee también

¿Eres miembro de mesa? Conoce AQUÍ cómo tramitar tu PAGO si cumples con tu labor en las elecciones regionales y municipales

Elecciones Regionales y Municipales 2022: se confirmaron las tendencias - IDEHPUCP

La ONPE precisó que este aumento responde a la diferencia entre los padrones correspondientes a ambos procesos electorales. Por ello, las elecciones de octubre contarán con una mayor cantidad de ciudadanos habilitados.

Este escenario supone también un reto para la organización de la jornada, debido a la necesidad de garantizar que las mesas de sufragio, los locales y el material electoral estén disponibles para atender a todos los participantes.

ONPE cambia ubicación de locales de votación en Lima a un mes de las Elecciones Regionales y Municipales
Lee también

ONPE cambia ubicación de locales de votación en Lima a un mes de las Elecciones Regionales y Municipales

Comicios serán en octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a las autoridades que asumirán la conducción de gobiernos regionales y municipalidades.

📌 ¡Agenda la fecha! 🗓️ El domingo 4 de octubre son las Elecciones Regionales y Municipales 2026. ⏰ El horario de votación es de 7 a. m. a 5 p. m. 🗳️

La ONPE continúa con los preparativos para asegurar el desarrollo adecuado de los comicios y facilitar que los más de 26 millones de electores puedan ejercer su derecho al voto.

Con el nuevo padrón, alrededor de 200 mil ciudadanos adicionales estarán habilitados respecto de las elecciones generales de abril. La cifra evidencia el crecimiento del universo electoral que participará en la jornada del 4 de octubre. 

Temas relacionados Elecciones Regionales y Municipales 2026 Nuevos electores ONPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA