Comicios regionales y municipales contarán con 200 mil nuevos electores habilitados

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer que 200 155 personas más estarán habilitadas para sufragar en los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

De esta manera, el padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 alcanza los 26 314 774 electores, quienes podrán acudir a las urnas para elegir a sus próximas autoridades.

El incremento se registra al comparar esta cifra con la cantidad de ciudadanos que estuvieron habilitados para participar en las Elecciones Generales de abril de 2026.

Aumento destaca en regiones

Según la información difundida por el organismo electoral, el crecimiento del número de votantes se concentra principalmente en las jurisdicciones del interior del país, como Cajamarca, Áncash, Huánuco y Puno.

La ONPE precisó que este aumento responde a la diferencia entre los padrones correspondientes a ambos procesos electorales. Por ello, las elecciones de octubre contarán con una mayor cantidad de ciudadanos habilitados.

Este escenario supone también un reto para la organización de la jornada, debido a la necesidad de garantizar que las mesas de sufragio, los locales y el material electoral estén disponibles para atender a todos los participantes.

Comicios serán en octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a las autoridades que asumirán la conducción de gobiernos regionales y municipalidades.

La ONPE continúa con los preparativos para asegurar el desarrollo adecuado de los comicios y facilitar que los más de 26 millones de electores puedan ejercer su derecho al voto.

Con el nuevo padrón, alrededor de 200 mil ciudadanos adicionales estarán habilitados respecto de las elecciones generales de abril. La cifra evidencia el crecimiento del universo electoral que participará en la jornada del 4 de octubre.