Dólar HOY en Perú: Precio y cotización del tipo de cambio este miércoles 5 de agosto

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar en Perú te permitirá tomar decisiones más informadas si estás pensando en realizar una operación con esa divisa en el mercado oficial y paralelo. Descubre cuál es el tipo de cambio en la apertura de este miércoles 5 de agosto.

Dólar HOY en Perú: Precio Sunat este 5 de agosto

La ciudadanía no solo se mantiene a la expectativa sobre el acontecer político tras la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú o sobre la confirmación de las fechas de la visita del Papa León XIV en nuestro país para el mes de noviembre, sino que también buscan información actualizada sobre cuál es el precio del dólar en el mercado cambiario peruano.

Pues bien, el valor de esa divisa estadounidense en Perú es un indicador económico seguido diariamente por las empresas, comerciantes e inversionistas, debido a su impacto en diferentes actividades. Quienes tienen deudas, ahorros o ingresos en dólares deben identificar a tiempo cuál es el comportamiento de esa moneda de forma diaria.

Por ello, para cuidar tu poder adquisitivo en un entorno fluctuante, te revelamos cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este miércoles 5 de agosto, de acuerdo al portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat):

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 4 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/ 3,386 S/ 3,394

¿Tendencia a la baja? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados en la Sunat, se observa una leve variación en comparación al día de ayer, martes 4 de agosto, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,391 y la venta tenía un precio de S/3,402.

Así cotiza el tipo de cambio dólar paralelo hoy

Recuerda que el precio del dólar varía conforme pasan las horas debido a distintos factores nacionales e internacionales, entre ellos los movimientos de los mercados financieros, las decisiones de los bancos centrales, las expectativas económicas y la oferta y demanda de esa moneda extranjera.

Por ello, otro dato importante que debes tener en cuenta si estás pensando realizar alguna operación con dólares en Perú hoy, es identificar también cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera en la mañana de este miércoles 5 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,370 | Venta S/3,400.

Precio y tipo de cambio dólar paralelo en Perú el 5 de agosto.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 4 de agosto, en Perú?

Conocer el precio al que cerró el dólar ayer, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), permite comparar la cotización de la moneda estadounidense con el valor registrado durante la nueva jornada de hoy.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 4 de agosto?

Según al entidad liderada actualmente por Julio Velarde, el precio del dólar cerró ayer, 4 de agosto en S/ 3,3910 (con apertura de S/3,3910), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3897, con un máximo de S/3,3930 y un mínimo de S/3,3870.

Esta referencia ayuda a determinar si el tipo de cambio presenta una tendencia al alza o a la baja. Así que si deseas realizar alguna operación financiera este miércoles 5 de agosto, lo ideal es conocer primero el precio del dólar en el mercado cambiario peruano.