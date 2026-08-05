Simone Biles visitó Cusco y el Valle Sagrado antes de participar en ceremonia de Lima 2027

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Simone Biles demostró que pisar suelo peruano es enamorarse de su gente y su cutural. La atleta apenas se había instalado en Lima el lunes por la noche, donde fue recibida por decenas de fanáticas gimnastas, y de inmedianto se trasladó al Cusco.

El paso de Simone Biles en Perú

La ganadora de 11 medallas olímpicas es la invitada estelar en la previa de los Juegos Panamericanos Lima 2027, y será partícipe de la ceremonia especial que dará inicio al conteo regresivo de que resta esactamente un año para la competencia.

La estadounidense conoció un poco del centro histórico que pudo observar desde uno de los miradores de la ciudad imperial, antes de comenzar la ruta hacia el Valle Sagrado, donde conoció de cerca Ollantaytambo.

Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que completara el recorrido en tren hacia Aguas Calientes y la ciudadela de Machu Picchu. Debido a ello, la visita quedó pendiente y tuvo que retornar a Cusco.

One Year to Go

Dicho evento marcará la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Panamericanos, este jueves 6 de agosto en la Plaza Mayor de Lima. Contará con la presencia de Los Mirlos, el Ballet Folclórico Nacional. Ademáss, música en vivo, gastronomía local y exhibiciones deportivas. Y el ingreso será gratuito previa inscripción en Teleticket.

Simone Biles, la histórica y emblemática multicampeona olímpica, realizó un desplazamiento breve hacia la región del Cusco para conocer su cultura y caminar por sus calles. La cuenta oficial de Panam Sports hizo público su recorrido turístico, esto, como previa al evento "One Year to Go" que alista el tramo final hacia el comienzo de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.