No solo visitará el Perú: Papa León XIV alista recorrido en Argentina y Uruguay en noviembre

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano confirmó, a través de su sitio web oficial, la gira latinoamericana que realizará el Papa León XIV. Uruguay, Argentina y Perú serán los países que recibirá el Sumo Pontífice. El anuncio también detalla las diez ciudades que recorrerá durante un viaje de 12 días, programado del 6 al 17 de noviembre.

El itinerario ya fue establecido. El Santo Padre iniciará su recorrido en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre; luego visitará Argentina, del 8 al 11 de noviembre; y culminará su gira en Perú, país en el que desarrollará actividades entre el 11 y el 17 de noviembre.

Así reaccionó la prensa argentina

Algunos de los principales medios de comunicación de Argentina, como ´La Nación´ y ´Minuto Uno´ señalaron gratamente la llegada del Papa León XIV a sus tierras. Las ciudades que visitará el Sumo Pontífice serán, la capital Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Prensa argentina anuncia visita del Papá del 8 al 11 de noviembre

Así lo publicó la prensa uruguaya

Medios periodísticos de Uruguay, como ´El País´ y ´Motevideo Portal´ indicaron que el Su Santidad se instalará en la nación oriental entre el 6 y 8 de noviembre. Las puntos de su recorrido serán Montevideo, Paysandú y Florida.

Prensa uruguaya anuncia llegada del Papa León XIV del 6 al 8 de noviembre

Gira sudamericana de León XIV

El máximo representante de la Iglesia Católica realizará una breve, pero intensa gira por tres países de Sudamérica. Además del Perú, Argentina y Uruguay también se preparan con entusiasmo para recibir al papa León XIV durante su primera visita oficial a la región.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | No solo visitará el Perú. El papa León XIV también llegará a Uruguay y Argentina como parte de su gira por Sudamérica en noviembre de 2026.



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El Vaticano oficializó la visita pastoral que el papa León XIV realizará por Latinoamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. Durante esos 12 días recorrerá diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, siguiendo un cronograma ya definido para cada destino.