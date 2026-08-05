Kevin Díaz, saliente de Onelia Molina, sufre fuerte caída en juego de ocho metros en 'Esto es Guerra'

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noche que parecía una más en Esto es Guerra terminó convirtiéndose en un momento de angustia. Kevin Díaz, saliente de Onelia Molina, sufrió una fuerte caída en un juego de ocho metros, encendiendo las alarmas dentro y fuera del set.

Kevin Díaz sufre fuerte caída en 'EEG'

Todo ocurrió la noche del 4 de agosto, durante una de las pruebas más exigentes del reality de América Televisión. Kevin Díaz participaba en un circuito de altura, característico por su nivel de dificultad y adrenalina, cuando en cuestión de segundos perdió la estabilidad.

Las imágenes mostraron el preciso instante en que el competidor se precipitó desde aproximadamente ocho metros de altura. Si bien cayó sobre una colchoneta inflable diseñada para amortiguar el impacto, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para paralizar el ambiente.

De inmediato, la tensión se apoderó del set. Sus compañeros, conductores y el equipo de producción quedaron visiblemente preocupados, mientras el desarrollo del programa se detenía por completo.

El personal médico ingresó al circuito para atender a Kevin Díaz, mientras las cámaras captaban el nerviosismo general. La incertidumbre sobre su estado de salud hizo que el momento fuera aún más impactante para quienes seguían el programa en vivo.

Historial de accidentes en 'EEG'

Tras lo ocurrido, la producción no brindó mayores detalles sobre el diagnóstico del competidor, lo que aumentó la preocupación entre los televidentes. En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar, enviando mensajes de apoyo y pidiendo información oficial sobre su evolución.

La situación llamó aún más la atención porque Kevin Díaz había ganado notoriedad en los últimos meses por su cercanía sentimental con Onelia Molina, una de las figuras más populares del reality. Esta exposición hizo que el accidente no pasara desapercibido y generara aún más comentarios.

Pero el tema no quedó solo en la preocupación. El incidente también reavivó el debate sobre los riesgos que implican las competencias extremas en Esto es Guerra. Varios usuarios cuestionaron si las medidas de seguridad son suficientes, recordando otros accidentes ocurridos en temporadas pasadas.

La cosa no es de ahora, ya es costumbre en ese set. Con los años, varios competidores han terminado en la clínica por caídas, golpes y lesiones que han puesto en tela de juicio la exigencia física del formato.

Así, la fuerte caída de Kevin Díaz, saliente de Onelia Molina, en un juego de ocho metros en Esto es Guerra no solo generó preocupación inmediata por su estado de salud, sino que también volvió a encender la discusión sobre los riesgos en este tipo de competencias.