Barcelona anunció la renovación del contrato de Raphinha hasta 2030: cumplirá ocho años como culé

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Crack blindado. Barcelona anunció la renovación del contrato del atacante brasileño Raphinha hasta 2030. El acuerdo ya había sido anunciado por Deco en la Asamblea de Compromisarios, pero no ha sido hasta hoy que el club español lo ha oficializado.

Raphinha será culé hasta el 2030

El jugador de 29 años y el elenco culé mantienen unidos sus caminos. El actual capitán del equipo, que se sumó a sus filas en 2022 procedente del Leeds, prevalecerá su vínculo con la entidad catalana dos años más, por lo que ahora finaliza su contrato en junio de 2030.

Con su firma, la escuadra que es dirigida por Hansi Flick asegura a una pieza clav en su esquema debido a que se ha convertido en uno de sus líderes y máximo goleador. Esta temporada por ejemplo suma 15 goles en LaLiga y 4 en la Champions.

The future is in good hands 🤝🔵🔴 https://t.co/yXfSO7pZZ1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

En lo que se refiere al número de partidos que ha disputado, Raphinha sigue batiendo récords. El último martes, en la goleada 3-0 al Barcelona, igualó a Adriano Correia y se convirtió en el brasileño con más cotejos en la historia del club con 190 y también el cuarto con más goles con 94.

Frente al cuadro inglés marcó dos tantos que elevan su cuenta goleadora con el Barcelona en la máxima competición europea hasta los 23 goles, los mismos que logró Robert Lewandowski defendiendo la camiseta azulgrana.

A true statement of intent. Our beloved captain will continue to lead the project until 2030. 💙❤️ https://t.co/qTlvqvUuvg — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

Raphinha conmovido por la muerte de Jesús de Miguel

Tras finalizar el encuentro por Champions League entre Barcelona y Aston Villa, Raphinha, autor de dos tantos en la goleada 3-0, atendió a los medios de comunicación en donde se le consultó sobre cómo se sintió tras anotar un doblete.

Lejos de centrarse en el cotejo y sus anotaciones, el capitán culé abordó el tema del reciente fallecimiento del futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, quien perdió la vida luego de chocar con el arquero del Andorra FC, Jesús Owono, durante un encuentro de la Segunda División de España.

"No es un buen día para hablar de fútbol. Quiero dedicar el triunfo a la afición y también a la familia de Jesús, a la que mandamos mucha fuerza", dijo Raphinha ante los micrófonos de Movistar y obvió el motivo de su comparecencia, como MVP del partido y autor de dos goles que remachaban la victoria que había iniciado Lamine Yamal.

Como vemos, el extremo brasileño Raphinha será culé por cuatro años luego de que Barcelona anunció la extensión de su contrato hasta el 2030. El extremo alcanzará las ocho temporadas vistiendo la camiseta azulgrana.