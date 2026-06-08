Corte de LUZ en Lima y Callao el 8 y 9 de junio: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad?

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado para el 8 y 9 de junio en distritos de Lima y Callao. Pluz Energía Perú reveló la lista de las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal del suministro eléctrico en ambas fechas.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

A través de un comunicado, la empresa informó que el corte de luz el lunes 8 y martes 9 de junio responden a trabajos de mantenimiento preventivo en la red con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y evitando averías futuras en sectores ubicados en la capital.

Es por esta suspensión temporal que afectaría negocios, hogares y establecimientos, que Pluz Energía Perú instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Distritos afectados por corte de luz el 8 de junio

De acuerdo con el cronograma oficial que puedes acceder a través de este ENLACE, el corte de luz el 8 de junio se aplicará en horarios específicos y abarcarán diversas avenidas, calles y asociaciones de vivienda, que te mostramos a continuación:

En San Miguel

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. De Los Patriotas cdras. 1, 2, 3, calle Hermanos Catari cdras. 1, 2, calle José Gabriel Aguilar cdras. 1, 2, calle Julián Apaza 1, calle Los Nazcas cdra. 3, calle Manco Segundo cdra. 3, calle Mesones Muro cdra. 2, calle Solitario de Sayán cdra. 1.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asociación Los Frutales Parcela 20, Av. El Capitán cdra. 7, Mz. A, B, C, Asociación Los Álamos Mz. D, E, F.

¿En qué zonas no habrá luz el 9 de junio?

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Av. Gran Chimú cdras. 4, 11, 12, 13, Av. Las Lomas cdras. 1, 2, 3, 4, Av. Miguel Checa Eguiguren cdras. 11, 12, Jr. El Curaca cdras. 4, 12, Jr. El Haravicu cdras. 3, 13, Jr. Huamanpoma cdra. 2, Jr. Los Amautas cdras. 2, 3, 11, 12, 13, Jr. Los Varayoc cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Tahuantinsuyo cdra. 11, Jr. Tiahuanco cdras. 11, 13, Jr. Víllac Umo cdras. 4, 12, 13, calle Ayllu cdras. 3, 13, calle Inte cdras. 4,1 2, 13.

en Av. Gran Chimú cdras. 4, 11, 12, 13, Av. Las Lomas cdras. 1, 2, 3, 4, Av. Miguel Checa Eguiguren cdras. 11, 12, Jr. El Curaca cdras. 4, 12, Jr. El Haravicu cdras. 3, 13, Jr. Huamanpoma cdra. 2, Jr. Los Amautas cdras. 2, 3, 11, 12, 13, Jr. Los Varayoc cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Tahuantinsuyo cdra. 11, Jr. Tiahuanco cdras. 11, 13, Jr. Víllac Umo cdras. 4, 12, 13, calle Ayllu cdras. 3, 13, calle Inte cdras. 4,1 2, 13. Desde las 8:00 hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Ayacucho Mzs. J, M, N, O, P, Asoc. Santa Elizabeth Mz. F, Urb. Canto Bello Mz. T, Av. Canto Grande cdras. 2, 25, 26, calle Carlos III cdra. 1, psje. Amadeo cdra. 1, Jr. Carlos II cdra. 25, Jr. Juana I cdra. 25.

En Pueblo Libre

Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Av. Bolívar cdra. 6, Av. Paseo de los Andres cdra. 6.

cdra. 6, Av. Paseo de los Andres cdra. 6. Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Av. Paseo de los Andes cdra. 5, Av. San Martín cdra. 6, calle José Payán cdra. 5, 6, calle Rodríguez de Mendoza cdra, 2, 3, calle Alomia Robles cdra. 2, 3, Jr. Moreyra y Riglos cdra. 7, Urb. Fondo de Empleados pasaje B, C, D, F, pasaje Olivos cdra. 1.

En Barranca

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Ca. Argentina, Jr. Ica, Ca. Ramón Castilla, Ca. Lima, Asoc. Viv. Santa Rosa y Ca. Las Monjas, ubicados en el distrito de Pativilca.

En Carabayllo

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en C.P. Chocas Alto Mz. A, B, C, D, E.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Mz. E Lt. 9 Las Vegas - Industrial.

Es así como Pluz Enegía Perú confirmó que debido a labores que forman parte del mantenimiento de la infraestructura eléctrica, algunos distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte programado para el 8 y 9 de junio.