Tragedia en Huancavelica: trabajadora de la ONPE muere tras caída de vehículo a abismo

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El accidente se produjo la mañana del sábado 19 de septiembre, en el sector Pumarama, ubicado en el centro poblado Ambato Villamayo, distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa. La unidad se salió de la vía y terminó en el fondo del precipicio.

De acuerdo con la información difundida por la ONPE, los ocupantes se trasladaban para realizar labores de perifoneo y promoción electoral. Sin embargo, por causas que aún deben determinarse, el automóvil perdió el control y protagonizó la fatal caída.

ONPE lamenta muerte y heridos tras accidente

La víctima mortal fue identificada como Yanet Erika Alanya Suaznabar, quien ejercía como responsable de un local de votación de la ODPE Tayacaja. La entidad electoral lamentó profundamente su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

Entre los sobrevivientes se encuentran Óscar Junior Meza Quispe, coordinador de centro poblado, y Katherine Román Asto, capacitadora. Ambos sufrieron lesiones y fueron auxiliados tras el siniestro registrado en esta zona rural de Huancavelica.

Trasladan a los sobrevivientes

Después del accidente, los heridos fueron conducidos al Centro de Salud de Churcampa, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a la necesidad de una evaluación especializada, fueron derivados a la Clínica Ortega, en Huancayo.

Según la ONPE, ambos permanecían estables mientras continuaban bajo observación médica. La institución activó las coberturas del seguro destinadas al personal electoral y coordinó las acciones necesarias para garantizar la atención de los afectados.

La entidad también comunicó que mantiene contacto con los familiares de la trabajadora fallecida y que les ofrece respaldo durante las diligencias correspondientes. Asimismo, continúa pendiente de la evolución de los dos heridos.

Investigación deberá esclarecer causas

El accidente ocurrió mientras el personal de la ODPE Tayacaja cumplía tareas relacionadas con el proceso ERM 2026. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas que provocaron el despiste y la posterior caída del vehículo.

La ONPE reiteró su pesar por la muerte de Yanet Erika Alanya Suaznabar y manifestó su solidaridad con sus seres queridos. El siniestro deja una víctima mortal, dos personas heridas y una investigación aún pendiente.