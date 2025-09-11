RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Avances en el caso

Crimen contra diplomático de Indonesia: PNP capturó a cinco sospechosos del asesinato en Lince

La Policía Nacional viene avanzando en las investigaciones sobre el crimen del diplomático indonesio asesinado en Lince, pues lograron capturar a cinco personas presuntamente involucradas.

Capturan a sospechosos de asesinato a indonesio
Capturan a sospechosos de asesinato a indonesio Composición Exitosa

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/09/2025

Síguenos en Google News Google News

A una semana del asesinato de un trabajador de la embajada de Indonesia en Perú, cuando este regresaba a su vivienda, en Lince, la Policía Nacional del Perú ha logrado avances en la investigación. Las autoridades detuvieron a cinco hombres que habrían participado en este crimen. 

PNP avanza con investigaciones

Se trata de la captura de cinco presuntos miembros de la banda Los Maleantes del Cono, sospechosos de estar involucrados en el asesinato de Zetro Leonardo Purba, a través de un operativo realizado en San Martín de Porres. 

La acción policial se dio hace dos días, los agentes lograron incautar armamento, explosivos y objetos que fueron vinculados directamente al crimen, según confirmó la PNP. Entre lo incautado, hallaron un arma de fuego de marca Taurus con seis municiones; según los peritajes, se trata del arma usada en el homicidio del diplomático indonesio. 

Las autoridades informaron que entre los capturados se encuentran tres ciudadanos venezolanos y dos cubanos. Uno de los detenidos, el venezolano Wilson José Soto, alias 'El Primo', quien habría confesado su participación en el crimen. 

Las fuentes policiales, dieron a conocer que Soto manejaba la motocicleta usada como medio de transporte en la ejecución del crimen, el vehículo fue recuperado en el operativo. Los videos de las cámaras de seguridad permitieron confirmar que se trata de la motocicleta incautada. 

Canciller Elmer Schialer: Restos del funcionario de la Embajada de Indonesia serán repatriados
Lee también

Canciller Elmer Schialer: Restos del funcionario de la Embajada de Indonesia serán repatriados

Además, se detuvo al venezolano Yaiker Antonio Echenagucia Quijada, alias 'Malako', de 23 años, quien la PNP presume sería el autor de los disparos. Según información a la que Latina Noticias accedió, ambos tendrían detención preliminar por siete días, periodo que será usado por la PNP para recabar más pruebas. 

Arma hallada sería clave

La pistola Taurus incautada en la intervención habría sido usada con la intención de agredir agentes intervinientes, según la investigación policial. La conducta, ratificaría la peligrosidad y el perfil violento de los detenidos. 

Dina Boluarte expresa sus condolencias por asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia
Lee también

Dina Boluarte expresa sus condolencias por asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia

La organización criminal Los Maleantes del Cono, es considerada una banda que opera en la zona norte de Lima y la PNP la ha asociado con delitos de extorsión y homicidios por encargo. El hallazgo de explosivos y armamentos refuerzas las sospechas sobre el actuar ilegal de la agrupación. 

Fuentes policiales indicaron que aún no se ha determinado el móvil exacto ni la identidad de los autores intelectuales. Las autoridades informaron a Latina Noticias que Los Maleantes del Cono habrían planeado el asesinato en coordinación desde varias locaciones en San Martín de Porres. 

De esta manera, la PNP logró capturar a cinco personas como presuntos involucrados en el asesinato contra una trabajador de la embajada de Indonesia. 

Indonesia pide investigar a fondo asesinato contra diplomático de su país
Lee también

Indonesia pide investigar a fondo asesinato contra diplomático de su país

Temas relacionados asesinos captura embajada Indonesia Los Maleantes del Cono PNP sospechosos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA