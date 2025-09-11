Crimen contra diplomático de Indonesia: PNP capturó a cinco sospechosos del asesinato en Lince

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A una semana del asesinato de un trabajador de la embajada de Indonesia en Perú, cuando este regresaba a su vivienda, en Lince, la Policía Nacional del Perú ha logrado avances en la investigación. Las autoridades detuvieron a cinco hombres que habrían participado en este crimen.

PNP avanza con investigaciones

Se trata de la captura de cinco presuntos miembros de la banda Los Maleantes del Cono, sospechosos de estar involucrados en el asesinato de Zetro Leonardo Purba, a través de un operativo realizado en San Martín de Porres.

La acción policial se dio hace dos días, los agentes lograron incautar armamento, explosivos y objetos que fueron vinculados directamente al crimen, según confirmó la PNP. Entre lo incautado, hallaron un arma de fuego de marca Taurus con seis municiones; según los peritajes, se trata del arma usada en el homicidio del diplomático indonesio.

Las autoridades informaron que entre los capturados se encuentran tres ciudadanos venezolanos y dos cubanos. Uno de los detenidos, el venezolano Wilson José Soto, alias 'El Primo', quien habría confesado su participación en el crimen.

Las fuentes policiales, dieron a conocer que Soto manejaba la motocicleta usada como medio de transporte en la ejecución del crimen, el vehículo fue recuperado en el operativo. Los videos de las cámaras de seguridad permitieron confirmar que se trata de la motocicleta incautada.

Además, se detuvo al venezolano Yaiker Antonio Echenagucia Quijada, alias 'Malako', de 23 años, quien la PNP presume sería el autor de los disparos. Según información a la que Latina Noticias accedió, ambos tendrían detención preliminar por siete días, periodo que será usado por la PNP para recabar más pruebas.

Arma hallada sería clave

La pistola Taurus incautada en la intervención habría sido usada con la intención de agredir agentes intervinientes, según la investigación policial. La conducta, ratificaría la peligrosidad y el perfil violento de los detenidos.

La organización criminal Los Maleantes del Cono, es considerada una banda que opera en la zona norte de Lima y la PNP la ha asociado con delitos de extorsión y homicidios por encargo. El hallazgo de explosivos y armamentos refuerzas las sospechas sobre el actuar ilegal de la agrupación.

Fuentes policiales indicaron que aún no se ha determinado el móvil exacto ni la identidad de los autores intelectuales. Las autoridades informaron a Latina Noticias que Los Maleantes del Cono habrían planeado el asesinato en coordinación desde varias locaciones en San Martín de Porres.

De esta manera, la PNP logró capturar a cinco personas como presuntos involucrados en el asesinato contra una trabajador de la embajada de Indonesia.