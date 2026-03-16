Katia Condos reaparece en redes sociales con potente mensaje tras su separación de Federico Salazar

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de Katia Condos y Federico Salazar dejó sorprendidos a todos, ya que se trataba de una de las parejas más sólidas de la televisión peruana. Desde que hicieron pública su ruptura, ninguno de los dos ha declarado a la prensa, pero la actriz reapareció en redes sociales con un potente mensaje que dejaría entrever cómo está sobrellevando la situación.

Katia Condos reflexiona tras separación de Federico Salazar

La actriz de Soltera, casada, viuda, divorciada utilizó su cuenta de Instagram después de varios días de silencio. Al parecer, decidió pasar una temporada en la playa, ya que compartió el video de un atardecer con un mensaje y una canción que llamó la atención de sus seguidores.

"Te agradezco hoy... ver la puesta de sol abrazada a Sierra", escribió la artista desde alguna playa a la que posiblemente haya acudido con la intención de despejar su mente y escapar de los cuestionamientos de la prensa.

El mensaje de Katia Condos

Recordemos que Federico y Katia ya habían tenido una crisis matrimonial hace algunos años, pero lograron superarla. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin después de 30 años, dejando sorprendidos a sus compañeros televisivos y al público que los veía como una pareja que parecía durar para siempre.

La historia de amor entre Katia y Federico

Federico conquistó a Katia hace tres décadas, cuando él tenía 35 años y ella apenas 27. Desde entonces se convirtieron en una pareja muy sólida, ya que supieron congeniar sus trabajos como presentador de televisión y actriz, mostrándose siempre muy cercanos.

Después de cinco años de relación llegó su primer hijo, llamado Vasco, lo que los unió aún más e hizo que su amor se fortaleciera. Tras 12 años de relación, en 2008, decidieron unir sus vidas formalmente en una ceremonia privada en Lurín, y al año siguiente tuvieron a su segunda hija.

Ambos siempre se mostraron mucha admiración. Ella indicó en varias ocasiones que admiraba su faceta como periodista, mientras él siempre destacó y resaltó la labor artística de su esposa, quien ha desarrollado diversos proyectos en cine y teatro.

Hace unos años confesaron que atravesaron una crisis y que incluso llevaron terapia de pareja, lo que habría mejorado su relación por un tiempo. Sin embargo, con el paso de los años la situación ya no habría sido sostenible y optaron por separarse definitivamente, dejando muy tristes a sus seguidores.

Hasta el momento, ni Katia Condos ni Federico Salazar han brindado declaraciones públicas sobre los motivos de su separación. La pareja mantuvo una relación de más de tres décadas y era considerada una de las más estables de la televisión peruana, por lo que la noticia sorprendió a colegas, amigos y seguidores.