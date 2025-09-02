Indonesia pide investigar a fondo asesinato contra diplomático de su país

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un pronunciamiento, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, confirmó la muerte de un diplomático de la embajada de su país en Perú y solicitó a las autoridades peruanas una investigación profunda por el crimen registrado en Lince.

Cancillería de Indonesia se pronuncia

Tras el asesinato de un funcionario de la Embajada de Indonesia en nuestro país, el canciller indonesio instó al Perú a investigar a fondo el tiroteo que terminó de una forma fatal con la vida de Zetro Leonardo Purba, el último lunes 1 de septiembre. La solicitud se realizó a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

"Esta mañana recibimos una triste desde Lima. Un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zetro Leonardo Purba, falleció en Lima hace unas horas tras recibir disparos de un desconocido. Como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, sentimos un profundo pesar, hemos comunicado este hecho al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y a la policía local, instandolos a investigar a fondo este caso", manifestó.

Asimismo, explicó que se han comunicado telefónicamente con la esposa del fallecido y el embajador de Indonesia en Perú, a quienes se les transmitió las condolencias, pues la víctima deja a su pareja y tres hijos.

"También hemos solicitado a la Embajada de Indonesia en Lima, que continúe monitoreando la investigación y lleve a cabo el proceso de repatriación del fallecido a Indonesia ", expresó.

Finalizó el video exhortando a los colegas diplomáticos priorizar su seguridad y las de sus familias, así como sus deberescon su país.

"Una vez más, que descanse en paz y a quienes nos quedan se nos conceda paciencia y fortaleza para afrontar esta tragedia".

El Gobierno de Indonesia mantiene contacto permanente con las autoridades peruanas y comunicó que la familia de la víctima recibirá el acompañamiento necesario.

Familia se mudó de departamento en Lince

A raíz del fatal asesinato, la Embajada de Indonesia dispuso que la familia del funcionario fallecido se mude del departamento en el que vivían hace 5 meses en Lince, por medidas de seguridad. La esposa y los tres hijos del hombre salieron del inmueble cubiertos con mantas para evitar ser expuestos ante las cámaras de los medios de comunicación.

Por otro lado, este martes 2 de septiembre se retirarán los restos del funcionario indonesio de la Morgue Central de Lima. Al lugar ha llegado un vehículo diplomático que se encargará de movilizar el cuerpo.

De esta manera, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia solicitó a las autoridades peruanas realizar un investigaciones profunda para dar con los culpables del crimen contra el trabajador de la Embajada de Indonesia.