Carabayllo: Sicarios asesinan a mototaxista de 23 años frente a su vivienda por presunto cobro de cupos

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre se registró hace unas horas en el distrito de Carabayllo. Un mototaxista de 23 años fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Los familiares del joven indicaron que no recibía amenazas, pero revelaron que varias empresas de mototaxis de la zona estarían siendo extorsionadas.

Asesinan a mototaxista por presunto cobro de cupos

El trágico hecho ocurrió en la intersección de la avenida Miraflores con la calle La Cantuta, cuando la víctima, identificada como Julio César Enrique Cárdenas, se encontraba en el frontis de su vivienda, dispuesto a salir a trabajar. En ese momento fue sorprendido por dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta.

Según contaron los familiares de la víctima, los delincuentes dispararon contra Julio César sin mediar palabra. Los sicarios habrían realizado hasta cuatro disparos, acabando con la vida del joven de manera instantánea.

Asimismo, los familiares indicaron que el joven no había sido víctima de extorsión directa ni había recibido amenazas. Sin embargo, señalaron que varias empresas de mototaxis de la zona vienen siendo amenazadas por delincuentes que exigen el pago de cupos para permitirles trabajar.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las investigaciones y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del crimen. No obstante, en la zona no existen cámaras de seguridad, lo que podría dificultar el avance de las pesquisas.

🔴🔵 Carabayllo: asesinan a mototaxista de 23 años a balazos frente a su vivienda



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/5u5NKEBHzb — Exitosa Noticias (@exitosape) March 16, 2026

Otro asesinato

Hace unas horas, sujetos desconocidos asesinaron a Jhon Leyva, un conocido productor de eventos en el medio artístico que trabajaba con reconocidas figuras musicales. El crimen se registró a las 5:00 a. m. en los exteriores de un local en una presentación que había iniciado a las 11:00 p. m. del 14 de marzo, cuando había salido para tomar un descanso en su vehículo.

La unidad era vigilada por uno de sus miembros de seguridad personal con el que contaba, pues el hombre había denunciado ser víctima de extorsión en 2024. En los exteriores fue ultimado por sujetos que descendieron de un vehículo plateado para disparar hasta en ocho oportunidades para posteriormente huir con rumbo desconocido. Los proyectiles impactaron contra el vehículo, la propia víctima y hasta contra el portón del local donde habían cientos de personas.

Aún con vida, la gente intentó ayudarlo y trasladarlo hasta el Hospital Sergio Bernales de Collique, en donde debido a sus heridas terminó por perder la vida.

Es así que, un mototaxista de 23 años fue asesinado a balazos por sicarios cuando se encontraba frente a su vivienda en Carabayllo. Aunque la víctima no había recibido amenazas, familiares alertaron que empresas de mototaxi de la zona vienen siendo extorsionadas por delincuentes que exigen el pago de cupos. La policía investiga el caso.