Conocido conductor de televisión es captado muy cariñoso con misteriosa mujer: ¿De quién se trata?

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El espectáculo peruano no se detiene y, en unas horas, un programa de streaming revelará las imágenes de un conocido conductor de televisión que fue captado muy cariñoso con una misteriosa mujer. La promoción ha generado mucha suspicacia y los internautas apuestan por conocer la identidad del ampayado.

¿Quién fue el conductor ampayado?

Hace unas horas, el programa de streaming QBochcinche publicó un video promocional donde anuncian que mañana a las 10:50 a.m. mostrarán imágenes exclusivas de un conductor de televisión que fue captado en arrumacos con una mujer desconocida en una discoteca.

En las imágenes se puede ver a un hombre que viste camisa celeste, pantalón oscuro y zapatillas blancas abrazar de forma muy cariñosa a una mujer que lleva un vestido largo, mientras ambos se ríen con mucha complicidad.

"Bomba. Conocido conductor de televisión en besos y abrazos con misteriosa mujer. Esto sí va a salir", narra la voz en off mientras se muestran imágenes del hombre dándole apasionados besos a su acompañante en lo que parece ser el box de una discoteca.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del conductor de televisión que fue captado besando a la desconocida mujer, pero las redes sociales ya están haciendo apuestas sobre quién se trataría. Además, es importante resaltar que no es la primera vez que el programa de streaming presenta destapes, ya que hace unos días difundieron una denuncia contra un conocido tiktoker.

Yaco se asustó por el ampay de Magaly

En la previa del estreno de su programa para este 2026, Magaly Medina anunciaba la primera 'bomba' de su espacio televisivo afirmando que un hombre que era visto como un esposo ejemplar había sido infiel. Tras ello se generó una serie de especulaciones y el públicao baraja diversos nombres entre ellos surgió el de Yaco Eskenazi.

Sin embargo, finalmente se descubrió que el protagonista de dicho 'ampay' fue Gianluca Lapadula. Ahora, el esposo de Natalie Vertiz confesó en su programa de YouTube 'Yaco y Loco', que conduce junto a Christian Wagner uan anécdota con respecto a la promoción del programa de espectáculos.

En la más reciente edición de su espacio digital, el catalogado como 'el capitán de los guerreros' manfiestó, a modo de broma, que vivió una semana intensa afirmando "casi me ampayan, sin haber sido yo".

Es asó que, el avance difundido por el programa de streaming ha generado gran expectativa entre los seguidores del espectáculo peruano. Las imágenes completas del supuesto ampay se revelarán mañana por la mañana, momento en que finalmente se conocerá la identidad del conductor de televisión que fue captado en actitud cariñosa con la misteriosa mujer.