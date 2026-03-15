¡Está desatado! Carlos Alcántara sorprende con sus "pasos prohibidos" al ritmo de salsa en discoteca

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara continúa dando de qué hablar a pocos días de anunciar su separación con su esposa, Jossie Lindley. Recientemente, se volvió viral por salir de fiesta y coquetear con varias chicas, y hace unas horas se ha vuelto tendencia por sacar los pasos prohibidos al ritmo de Los Conquistadores de la Salsa.

Carlos Alcántara continúa su vida de soltero

El actor se ha vuelto caserito en las portadas de espectáculos debido a sus recientes apariciones en discotecas con varias jóvenes diferentes. Después de su separación, ha empezado a salir a discotecas y bares con mucha frecuencia, siendo captado por las cámaras y celebrado por sus seguidores.

La noche del último sábado, el popular Cachín estuvo en un conocido restobar de Miraflores donde se presentaron Los Conquistadores de la Salsa y, tras invitarlo a bailar, él aceptó y dio lo mejor de sí. En el video se puede apreciar que inicia meneando su cuerpo mientras los cantantes lo animan.

Incluso llegó a hacer acrobacias en el piso y, junto con su gran carisma, animó la fiesta y demostró que está viviendo su soltería al máximo. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y recibió gran apoyo del público por continuar su vida a pesar de su reciente separación.

"Mi tío Cachín está en su prime", "mañana le va a doler todo el cuerpo", "cómo se nota cuando uno está soltero", "así se ponen cuando les da la andropausia, se creen jovencitos queriendo llamar la atención", "como siempre armando las mejores fiestas", "que viva la soltería", "Cachín tiene demasiada personalidad, me encanta", fueron algunos de los comentarios que más llamaron la atención.

Magaly se burla de Cachín

En uno de sus programas, la conductora de ATV se tomó unos minutos para opinar sobre la nueva imagen que está proyectando el recordado 'Cachín' tras terminar su relación de 15 años. Magaly dijo que se tomó el tiempo de ver el Instagram del actor y, en base a eso, lo comparó con algunas modelos.

"Estoy asombrada. Él parece muy orgulloso de su cuerpo. Parece esas chicas que pasan para su OnlyFans, o aquellos modelos que hacen de su Instagram como si estuvieran mostrando su CV. Cachín ahora muestra los músculos, que ha bajado de peso; es como si estuviera en vitrina y ofreciéndose a las mejores postoras", dijo en un inicio.

Es así que, las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos celebraron su buen ánimo y carisma, otros bromearon sobre su nueva etapa. Lo cierto es que Carlos Alcántara parece estar disfrutando al máximo su soltería y cada momento con amigos.