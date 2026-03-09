Crimen en La Victoria: Ministerio de la Mujer brinda soporte legal y psicológico a menores hijas de víctima de feminicidio

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, informó que se encuentra brindando soporte a los deudos de una madre de familia víctima de presunto feminicidio, el último fin de semana en La Victoria.

A vísperas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, Beatriz Carolina Huampiri Borda perdió la vida a manos de su propia pareja, José Romero Durand, de una forma jamás imaginada por el entorno de ambos, puesto que, fue cuerpo fue encontrado cercenado en la vivienda que compartían.

Apoyo a los deudos por horrendo crimen en La Victoria

A través de sus plataformas oficiales, la entidad que ahora preside Hary Yzarra comunicó que está brindando acompañamiento psicológico y social a los familiares de la nueva víctima de feminicidio en el Perú.

Asimismo, el sector se encuentra gestionando el nicho para su cristiana sepultura; así como el patrocinio legal del caso a través de su Dirección General de Defensa Pública, participando en todas las diligencias de la investigación ordenadas por el Ministerio Público.

En ese sentido, menciona que ayer, domingo 8 de marzo, acompañaron a las menores hijas de la víctima a declarar ante la cámara Gesell, siendo una de las disposiciones ordenadas por la fiscal a cargo del caso para garantizar la protección de las niñas durante el proceso judicial.

Poder Judicial ordena detención preliminar contra José Romero

Luego de que la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Cuarto Despacho) abriera investigación preliminar contra José Romero Durand por el delito de feminicidio con agravantes, la tarde de hoy, lunes 9 de marzo, el Poder Judicial dispuso siete días de detención preliminar en su contra.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la medida mientras duran las primera pesquisas contra el sujeto.

De acuerdo con lo señalado previamente por la Fiscalía, lo actuado servirá para determinar las responsabilidades penales correspondientes, en caso de tipificarse que el caso corresponde a feminicidio, según el Código Penal.

Es importante recordar también la información brindada por el Cnel. PNP Gastón Alzamora Solorzano, jefe de la DIVOPUS Centro 2, en el sentido que cuando ingresaron a la escena del crimen encontraron una moledora y una caja de madera.

Según la teoría del caso, la intención de Romero Durand habría no dejar rastro del cuerpo de la madre de sus hijas. Los allegados a la víctima exigen la máxima pena contra el presunto feminicida y que los menores puedan estar a salvo en todo momento.